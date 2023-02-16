İgor Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Torres 11 Mart 2000 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Torres Da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Torres Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini A10 PRO yapmaktadır. İgor Torres, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Atlético Clube Goianiense futbol takımında oynamaktadır. Atlético Clube Goianiense takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Torres'nin Atlético Clube Goianiense ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgor Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Torres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Temmuz 2020 yılında Fortaleza

1 Mart 2021 yılında Taboão Serra

5 Mart 2021 yılında Fortaleza

18 Temmuz 2022 yılında EC Bahia

31 Aralık 2022 yılında Fortaleza

1 Ocak 2023 yılında Atlético-GO

31 Aralık 2023 yılında EC Bahia

İgor Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Torres şuan Atlético Clube Goianiense takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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