İgor Tymonyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Tymonyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Tymonyuk kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Tymonyuk ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Tymonyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Tymonyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Tymonyuk kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Tymonyuk Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Tymonyuk adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Tymonyuk Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Tymonyuk 31 Mart 1994 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Тымонюк Игорь Олегович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Tymonyuk Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Tymonyuk, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Tymonyuk'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Tymonyuk Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igor_timonyk/

İgor Tymonyuk Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Tymonyuk isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Tymonyuk Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Tymonyuk futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Dynamo Brest

1 Ocak 2017 yılında Mash'al

1 Ocak 2018 yılında Slavia

3 Şubat 2019 yılında Rukh

10 Şubat 2020 yılında Slavia

16 Ocak 2023 yılında Dynamo Brest

İgor Tymonyuk kimdir

İgor Tymonyuk Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Tymonyuk şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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İgor Tymonyuk nereli

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