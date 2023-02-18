İgor Vicentijevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Vicentijevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Vicentijevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Vicentijevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Vicentijevic 1 Şubat 1992 tarihinde Smederevska Palanka şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Вићентијевић şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Vicentijevic Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Vicentijevic, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Loznica futbol takımında oynamaktadır. FK Loznica takımına 18 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. İgor Vicentijevic'nin FK Loznica ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Vicentijevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Vicentijevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Vicentijevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Vicentijevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Rad Belgrad U19

1 Temmuz 2010 yılında Dorcol

1 Ocak 2011 yılında FK Palic Koming

1 Temmuz 2011 yılında Jasenica

1 Ocak 2013 yılında Jedinstvo Uzice

1 Temmuz 2013 yılında Smederevo

1 Temmuz 2014 yılında Jasenica

12 Temmuz 2015 yılında Smederevo

1 Temmuz 2017 yılında Radnicki 1923

14 Ağu 2018 yılında FK Buducnost

14 Ocak 2020 yılında Metalac

24 Temmuz 2020 yılında Radnicki 1923

18 Ocak 2022 yılında FK Loznica

İgor Vicentijevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Vicentijevic şuan FK Loznica takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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