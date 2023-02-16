İgor Vinicius kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Vinicius Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Vinicius adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Vinicius Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Vinicius 1 Nisan 1997 tarihinde Sinop şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Igor Vinícius şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Vinicius Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini MAURICIO CHIODIN yapmaktadır. İgor Vinicius, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

São Paulo Futebol Clube futbol takımında oynamaktadır. São Paulo Futebol Clube takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. İgor Vinicius'nin São Paulo Futebol Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

İgor Vinicius Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igor.vinicius/

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İgor Vinicius Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Vinicius isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 3.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgor Vinicius Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Vinicius futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2017 yılında Ituano

5 Nisan 2018 yılında Ponte Preta

30 Kasım 2018 yılında Ituano

1 Ocak 2019 yılında São Paulo

31 Aralık 2019 yılında Ituano

1 Ocak 2020 yılında São Paulo

İgor Vinicius Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Vinicius şuan São Paulo Futebol Clube takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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