İgor Vujacic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Vujacic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Vujacic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Vujacic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Vujacic 8 Ağu 1994 tarihinde Podgorica şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Igor Vujačić şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Vujacic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JA Sportmarketing yapmaktadır. İgor Vujacic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Partizan futbol takımında oynamaktadır. FK Partizan takımına 1 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. İgor Vujacic'nin FK Partizan ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

İgor Vujacic Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igor_vujacic/

İgor Vujacic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Vujacic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 4.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Vujacic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Vujacic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Zeta Golubovac

8 Şubat 2013 yılında Vojvodina

25 Ocak 2014 yılında Kulüpsüz

1 Nisan 2014 yılında Widzew Lodz

1 Ağu 2014 yılında Mogren

22 Aralık 2014 yılında Zeta Golubovac

1 Temmuz 2019 yılında Partizan

İgor Vujacic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Vujacic şuan FK Partizan takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

İgor Vujacic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Karadağ takımında 5 numaralı formasıyla 7 Haziran 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

Karadağ U19 takımında 17 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.