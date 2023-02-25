İgor Yasinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Yasinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Yasinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Yasinskiy ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Yasinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Yasinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Yasinskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Yasinskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Yasinskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Yasinskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Yasinskiy 4 Temmuz 1990 tarihinde Pinsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ясинский Игорь Сергеевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Yasinskiy Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.İgor Yasinskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bumprom Gomel futbol takımında oynamaktadır. Bumprom Gomel takımına 25 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Yasinskiy'nin Bumprom Gomel ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Yasinskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/yasinski90

İgor Yasinskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Yasinskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

İgor Yasinskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Yasinskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında Dinamo Minsk

10 Ağustos 2010 yılında Dnepr Mogilev

31 Aralık 2010 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2012 yılında Neman Grodno

31 Aralık 2012 yılında Dinamo Minsk

18 Nisan 2013 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2013 yılında Neman Grodno

1 Ocak 2015 yılında Granit

1 Ocak 2016 yılında Naftan

28 Temmuz 2016 yılında Belshina

7 Mart 2017 yılında Kauno Zalgiris

13 Şubat 2018 yılında FK Slutsk

10 Aralık 2018 yılında Sputnik

16 Temmuz 2021 yılında Dnepr Mogilev

26 Şubat 2022 yılında BK Maxline

25 Ocak 2023 yılında Bumprom

İgor Yasinskiy kimdir

İgor Yasinskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Yasinskiy şuan Bumprom Gomel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Minsk (bis 12/2008)

İgor Yasinskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus U20 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgor Yasinskiy nereli

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