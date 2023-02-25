İgor Zayats kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Zayats Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Zayats adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Zayats Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Zayats 8 Ocak 1999 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Заяц Игорь Николаевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Zayats Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dzmitry Marholenka yapmaktadır. İgor Zayats, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 5 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Zayats'nin FK Slutsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Zayats Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/zayats_23

İgor Zayats Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Zayats isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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İgor Zayats Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Zayats futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Smolevichi

31 Aralık 2019 yılında Dinamo Minsk II

1 Ocak 2020 yılında Dinamo Minsk

24 Şubat 2020 yılında Gomel

31 Aralık 2021 yılında Dinamo Minsk

1 Temmuz 2022 yılında FK Slutsk

31 Aralık 2022 yılında Dinamo Minsk

5 Ocak 2023 yılında FK Slutsk

İgor Zayats Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Zayats şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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