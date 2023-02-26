İgor Zlatanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Zlatanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Zlatanovic kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? İgor Zlatanovic ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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İgor Zlatanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Zlatanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

İgor Zlatanovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Zlatanovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Zlatanovic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Zlatanovic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Zlatanovic 10 Şubat 1998 tarihinde Užice şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Златановић şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Zlatanovic Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. İgor Zlatanovic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Maccabi Netanya futbol takımında oynamaktadır. Maccabi Netanya takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. İgor Zlatanovic'nin Maccabi Netanya ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İgor Zlatanovic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Zlatanovic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 900 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.30 milyon euroya kadar çıkmıştır.

İgor Zlatanovic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Zlatanovic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Partizan U17

1 Temmuz 2015 yılında Partizan U19

20 Ağustos 2015 yılında Teleoptik

30 Haziran 2016 yılında Partizan U19

15 Temmuz 2016 yılında Radnik

31 Temmuz 2019 yılında Mallorca

16 Ağustos 2019 yılında CD Numancia

21 Temmuz 2020 yılında Mallorca

18 Eylül 2020 yılında Castellón

30 Haziran 2021 yılında Mallorca

1 Temmuz 2021 yılında Maccabi Netanya

İgor Zlatanovic kimdir

İgor Zlatanovic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Zlatanovic şuan Maccabi Netanya takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

İgor Zlatanovic Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Sırbistan U21 takımında 19 numaralı formasıyla 14 Kasım 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 1 gol atmıştır.

Sırbistan U19 takımında 18 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 3 gol atmıştır.

Sırbistan U17 takımında 18 numaralı formasıyla 17 Ekim 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

İgor Zlatanovic nereli

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