İgor Zonjic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Zonjic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Zonjic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Zonjic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Zonjic 16 Ekim 1991 tarihinde Belgrad şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Karadağ,Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Игор Зоњић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Zonjic Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Dribbling Agency yapmaktadır. İgor Zonjic, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Rad Belgrad futbol takımında oynamaktadır. FK Rad Belgrad takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. İgor Zonjic'nin FK Rad Belgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

İgor Zonjic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İgor Zonjic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

İgor Zonjic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Zonjic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Banat Zrenjanin

30 Temmuz 2012 yılında Partizan

1 Ağu 2012 yılında Teleoptik

30 Haziran 2013 yılında Partizan

1 Temmuz 2013 yılında Sindjelic Bg

31 Aralık 2013 yılında Partizan

1 Ocak 2014 yılında Mladost

20 Ağu 2015 yılında Napredak

20 Temmuz 2016 yılında FK Bezanija

27 Ocak 2017 yılında Sutjeska Niksic

5 Temmuz 2017 yılında Rad Belgrad

28 Aralık 2017 yılında Terengganu FC

26 Temmuz 2019 yılında AGMK Olmaliq

4 Şubat 2021 yılında Napredak

26 Temmuz 2021 yılında SC Noravank

3 Mart 2022 yılında Zvijezda 09

1 Temmuz 2022 yılında OFK Petrovac

27 Ocak 2023 yılında Rad Belgrad

İgor Zonjic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Zonjic şuan FK Rad Belgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Banat Zrenjanin (bis 2009)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.