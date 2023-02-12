İgor Zubeldia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İgor Zubeldia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İgor Zubeldia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İgor Zubeldia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İgor Zubeldia 30 Mart 1997 tarihinde Azkoitia şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Igor Zubeldia Elorza şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İgor Zubeldia Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. İgor Zubeldia, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Real Sociedad futbol takımında oynamaktadır. Real Sociedad takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. İgor Zubeldia'nin Real Sociedad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

İgor Zubeldia Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/igorzubeldia/

İgor Zubeldia Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

İgor Zubeldia isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 15.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 30.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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İgor Zubeldia Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İgor Zubeldia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Real Soc. Juv.A

1 Temmuz 2015 yılında Real Sociedad B

1 Temmuz 2017 yılında Sociedad

İgor Zubeldia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İgor Zubeldia şuan Real Sociedad takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

İgor Zubeldia Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

İspanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 6 Eylül 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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