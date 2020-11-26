İğrenç olay! Genç kızı taciz edip, yol kenarında mastürbasyon yapan şahıs yakalandı

Sosyal medyada paylaşılan videolarda bir motosiklet sürücüsünün laf attığı kadınlara bakarak mastürbasyon yaptığı görüldü. Görüntüler sosyal medyada infiale yol açtı. Şüphelinin bir kadının kendisini uyarmasına aldırış etmeden taciz etmeyi sürdürdüğü anlar tepki çekti.

SUÇLU, MOTOSİKLETİYLE DOLAŞIRKEN BULUNDU

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Şüpheli şahsa kısa bir süre içinde Üsküdar'da ulaşıldı. Trafik polislerince, motosikletiyle dolaşarak taciz edecek bir kadın aradığının tespit edildiği belirtilen şüpheli kısa bir kovalamaca sonrası Libadiye Caddesi'nde durdurulup gözaltına alındı.

PARA CEZASI KESİLDİ

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne getirilen şüpheli Recep K. 'ya 2918 sayılı K.T.K’nın 23/4 (Tescilli aracı plakasız kullanmak) maddesinden 2 bin 81 lira, 78/1b (Kask ve koruyucu başlık kullanmamak) maddesinden 132 lira, 36/3a (Sürücü belgesiz araç kullanmak) maddesinden 2 bin 473 lira, 34/a (Muayenesiz araç kullanmak) maddesinden 288 lira 47/1d (Trafik güvenliği tehlikeye düşürmek) maddesinden 132 lira olmak üzere toplamda 5 bin 106 lira idari para ceza kesildi.

TACİZ İDDİALARI DOLAYISIYLA İŞLEM BAŞLATILDI

Şüpheli ayrıca taciz iddialarıyla ilgili hakkında işlem yapılmak üzere Üsküdar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Bulgurlu Şehit Altuğ Verdi polis merkezine teslim edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul'un Göztepe ilçesi D-100 kara yolu Örnek kavşağında meydana geldiği iddia edilen olaya ilişkin sosyal medyada paylaşımda bulunuldu.

Otobüs durağına giden bir kadın bir şahıs tarafından sözlü tacize uğradı. Kadının tepkisinin ardından olay yerinden uzaklaşan motosikletli kişi daha sonra yol kenarında motorunun üzerinde mastürbasyon yaparken görüntülendi.

O anları görüntüleyen genç kadın, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Göztepe örnek kavşağında bize laf attığında gördüğüm uzunca bir süre durup bu hareketine devam eden yaratığı ifşalıyorum motorunda plakasını sökmüş buna güveniyor herhalde bu kadar laf söylememe rağmen korkup kaçmadı bile nasıl bir ülkede yaşıyoruz bu nedir elim ayağım titriyor"

Bunun dışında da genç kızın," Ne yaptığını göstersene bir daha. Yüzünü de göster, hiç merak etme. Yaptığın her şey gözüküyor, yüzünde gözüküyor." demesine karşın şahsın tepki vermemesi tepki çekti.

İstanbul Göztepe'de skandal olay! Genç kızı taciz etti, yol kenarında mastürbasyon yaptı