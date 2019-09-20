İğrenç olay gün yüzüne çıktı! Sosyal medyadan ilan verip evde fuhuş yaptılar!

Olay, Kocaeli İzmit'teki Çukurbağ Mahallesi İnönü Caddesi’nde gerçekleşti. Kocaeli Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, cadde üzerindeki bir apartmanda fuhuş yapıldığı ihbarını aldıktan sonra harekete geçti.

Ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı ve belirlenen adresi takip altına aldı.

SOSYAL MEDYADAN İLAN VEREREK MÜŞTERİ BULUYORLARMIŞ!

Apartmandan çıkan ‘müşteri’ sıfatındaki şahısların ifadesini alan ekipler, evde bulunan 2 Azerbaycan uyruklu kadınların fuhuş yaptıkları bilgisine ulaştı.

Ekipler daha sonra belirlenen adrese operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı H.A. (47) ve 2 kadın yakalanarak gözaltına alındı.

Sosyal medyadan ilan vererek müşteri buldukları ortaya çıktı

Gözaltına alınan kadınlar Asayiş Şube Müdürlüğü’ne getirildi. Emniyette şahısların verdiği ifadelerinde H.A. ve sevgilisi olduğu iddia edilen M.S. (31)’in sosyal medya üzerinden ilan vererek müşteri bulduklarını söyledikleri öğrenildi.

Alınan ifadeler doğrultusunda M.S. isimli şahıs da yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan işlemlerinin ardından fuhuş yaptıkları belirlenen Azerbaycan uyruklu Türk vatandaşı 2 kadın serbest bırakıldı. Fuhuşa aracılık ettikleri tespit edilen H.A. ve M.S. ise tamamlanan işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne sevk edildi.