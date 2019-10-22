İğrenç olay! Katip, avukatın etek altı fotoğrafını çekti

Olay, 16 Ekim'de Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda meydana geldi. İddiaya göre, avukat B.Ö. adliye içindeki bankamatikte işlem yapıyordu. Bu esnada arkasında bekleyen katip S.M.S., cep telefonuyla avukatın etek altı fotoğrafını çekti ve olay yerinden uzaklaştı.

OLAY ANINA TANIK OLAN KİŞİ DURUMU ANLATTI

Olayı anına tanık olan bir kişi avukat B.Ö.’ye giderek, “Arkanızdaki kişi eteğinizin altından fotoğraf çekti” dedi. Avukat B.Ö., bunun üzerine adliye içindeki polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Adliye polisinin olaya ilişkin güvenlik kameralarını incelemesinin ardından olayı gerçekleştiren kişinin adliyedeki sulh hukuk mahkemelerinde görevli S.M.S. olduğu tespit edildi.

CİNSEL TACİZ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Tespitin yapılmasının ardından gözaltına alınan katip S.M.S. savcılığa teslim edildi. Görüntü çekmeye çalıştığını ancak pişman olduğunu söyleyen katip, çıkarıldığı mahkemece ‘Cinsel taciz’ suçundan tutuklandı.