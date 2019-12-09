İğrenç olay! Lise öğrencileri tarafından fark edilmeseydi...
İstanbul'un Esenyurt ilçesindeki bir parkta H.A isimli zihinsel engelli genç kızı taciz ettiği iddia edilen 52 yaşındaki G.T. lise öğrencileri tarafından darp edildikten sonra polis tarafından gözaltına alındı.
Olay, İstanbul'un Esentepe ilçesinin Mehterçeşme Mahallesi'nde bulunan Gaziler Parkı'nda saat 16.00 sıralarında gerçekleşti. H.A. (19) adlı zihinsel engelli genç kız bankta otururken G.T. (52) adlı şahıs genç kızın yanına gelerek taciz etti.
Genç kızın elle taciz edildiğini gören lise öğrencileri, G.T.'yi darp etmeye başladı. Çevredekilerin bildirmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, G.T.'yi lise öğrencilerinin elinden aldı. Hastaneye kaldırılan G.T.'nin başına 8 dikiş atıldığı öğrenildi. G.T. tedavisinin ardından polis merkezine götürüldü. Polisin olaya ilişkin soruşturması sürüyor.
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