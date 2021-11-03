İğrençlikte sınır tanımadılar! Kız kardeşler babalarıyla yatmak için yarıştı! Baba kendisiyle seks yapan 20 yaşındaki kızı ile evlendi!

ABD'de meydana gelen olayda, genç bir kadın babasıyla seks yapacağına dair üvey kız kardeşi ile iddiaya girdi.

Oldukça sıra dışı olan olayın ne zaman başladığı ve olayın genel hatları Daily Star'a bildirildi.

BAHSE GİRDİLER

Mahkeme kayıtlarına göre Samantha Kershner üvey kız kardeşine "Travis Fieldgrove ile senden önce seks yapacağım" diyerek bahse girmiş.

Edinilen bilgilere göre baba ve kızın arasındaki ilişki, baba Travis'in üvey kızı Samantha ile tanışmasından üç yıl sonra başladı. Samantha Kershner 2000 yılında doğduğunda, babası yeni bir evlilik yaparak birlikte yaşadıkları evden ayrıldı. Samantha 17 Yaşına geldiğinde baba eve geri döndü ve üç yıl sonra, kızıyla cinsel ilişkiye girmeye başladı.

ESKİ EŞİ ŞİKAYET ETTİ

Olay, Baba Travis'in eski eşinin şikayeti ile gün yüzüne çıktı. Eski eş, Travis hakkında 'yasadışı' bir ilişki yaşadığı iddiasında bulundu ve eski kocasını mahkemeye verdi.

Çiftin Facebook hesapları incelendiğinde birlikteliklerini öven paylaşımlarda bulundukları ortaya çıktı. Polisin olaya dahil olduğunu öğrenen Fieldgrove ve Kershner kısa bir süre sonra evlendi. Polis, söz konusu "seks bahsinin" iki kız kardeşin arasındaki kıskançlıktan kaynaklandığını belirtti.

DNA TESTİNDE ÖZ KIZI ÇIKTI

Çıktıkları mahkemede Travis, üvey kızı ile aralarında bir akrabalık bulunmadığını söyledi. Ancak DNA testi sonuçlarına göre yalan ifade verdiği ortaya çıktı ve baba, iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kızı Samantha Kershner ise 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.