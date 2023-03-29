İGÜ, farklı alanlarda aldığı derecelerle başarısını bir kez daha kanıtladı

"Dünya Üniversitesi" vizyonuyla ilerleyen İGÜ, öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmalar ve sağladığı imkânlarla dikkat çekerken; SCImago University Rankings 2023 sonuçlarında farklı alanlarda aldığı derecelerle başarısını bir kez daha kanıtladı.

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İGÜ, farklı alanlarda aldığı derecelerle başarısını bir kez daha kanıtladı

Dünya üniversitelerinin araştırma, inovasyon ve sosyal etkilerinin yüzdelik dilimlere göre sıralandığı "SCImago University Rankings 2023" sonuçları açıklandı. Araştırma alanlarında yaptığı çalışmalarla öne çıkan İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ); Hukuk, İnşaat Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Psikoloji, Mühendislik, Çevre Bilimi ve İşletme kategorilerinde aldığı sonuçlarla dikkat çekti.

Dünya genelindeki üniversitelerin sosyal, bilimsel etkisini ve yenilikçiliğini ölçen "SCImago University Rankings 2023" sonuçları açıklandı. Üniversitelerin araştırma, inovasyon ve toplumsal etki açısından performansını ölçerek, üniversiteler hakkında genel bir fikir vermeyi amaçlayan SCImago University Ranking; bir üniversitenin eğitim kalitesi, etkililiği ve prestiji hakkında öğrencilerin bilgi edinmelerine yardımcı oluyor. "Dünya Üniversitesi" vizyonuyla ilerleyen İGÜ, öğrencilerine yönelik yaptığı çalışmalar ve sağladığı imkânlarla dikkat çekerken; SCImago University Rankings 2023 sonuçlarında farklı alanlarda aldığı derecelerle başarısını bir kez daha kanıtladı.

İGÜ, farklı alanlarda aldığı derecelerle başarısını bir kez daha kanıtladı

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ DİKKAT ÇEKMEYE DEVAM EDİYOR

Türkiye üniversiteleri arasında Mühendislik, Hukuk, Çevre Bilimi ve İşletme alanında dikkat çeken başarı

Üniversite değerlendirme kuruluşları arasında yer alan SCImago'nun 2023 sonuçlarında farklı alanlarda yaptığı araştırma çalışmaları ile İstanbul Gelişim Üniversitesi dikkat çekiyor. SCOPUS araştırma çıktılarının verileri üzerinden yapılan değerlendirme sonucunda; Türkiye üniversiteleri arasında İGÜ, genel sıralamada 9'uncu, Hukuk'ta 2'nci, İnşaat Mühendisliği'nde 5'inci, Endüstri Mühendisliği'nde 7'nci, Psikoloji'de 32'nci, Mühendislik'te 9'uncu, Çevre Bilimi'nde 3'üncü ve İşletme alanında 7'nci sırada yer aldı.

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