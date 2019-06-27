İHA Bölge Müdürü Çorbacı Tosya’da ziyaretlerde bulundu

İhlas Haber Ajansı Kocaeli Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı ve beraberindeki ekibi, Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulundu.

Çeşitli ziyaretlerde bulunmak için Tosya ilçesine gelen İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı beraberinde Düzce Sorumlusu Ali Yıldız ve Tosya muhabiri Mehmet Ünsal ile birlikte bir takım ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaretler kapsamında İHA ekibi ilk olarak Kaymakam Deniz Pişkin'e konuk oldu. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Pişkin, Bölge Müdürü Çorbacı ve ekibine teşekkür etti.

İHA ekibinin sonraki durağı ise Tosya Belediyesi oldu. 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerinde Belediye Başkanı Volkan Kavaklıgil'i makamında ziyaret eden İHA Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı hayırlı olsun dileklerini ileterek başarılar diledi.

Kaynak: İHA