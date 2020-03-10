İHA ekibi suyun öte yakasında

Mültecilerin, Avrupa hayaliyle Edirne ve Meriç Nehri sınırına akın etmesinin ardından Yunanistan güvenlik güçleri, nehir hattı boyunca bulunan otellerini adeta karakol noktalarına çevirdi.

İpsala Sınır Kapısı'ndan Yunanistan'a geçen İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi, gümrük kapısından itibaren 200 kilometrelik Meriç Nehri sınır hattı boyunca Yunanlı güvenlik güçlerinin yakın markajıyla karşılaştı. İHA ekibi, Dedeağaç, Dimetoka, Oristiada ve Kastanies bölgesi boyunca, mültecilerin Yunanistan'a geçiş güzergahını takip etti.

Her fırsatta sözde demokrasi ve basın özgürlüğü gibi kavramların doğuş noktası olmakla övünen Yunanistan güvenlik güçleri, İHA ekibini tampon bölgeye sokmadı.

Yunandan Batı Trakya Türklerine korku egomonyası

Öte yandan, İHA ekibi güzergahları boyunca temas ettikleri ve görüştükleri, Batı Trakya Türklerinden çarpıcı bilgiler edindi. Yunanlı güvenlik güçlerinden korkuları nedeniyle, kameralara açıklama yapmaktan kaçınan Batı Trakya Türkleri, Meriç Nehri'ni aşan mülteci grupların bir kısmını minibüs ve otobüslerle Yunanistan'ın başka şehirlerinde bulunan mülteci kamplarına nakledildiğini söyledi. Ayrıca mültecilerin bir kısmının da üzerlerinin soyularak, değerli eşyaları alınmak suretiyle tekrar Meriç Nehri üzerinden Türk sınırlarına geri itildiğine şahit olduklarını anlattılar.

Kaynak: İHA