İHA ve SİHA'lar Yunanistan'da tedirginlik yarattı! Yunanlar SİHA'lara karşı koymak için her yolu deniyor

Türkiye'nin gücüne güç katan İHA ve SİHA'lar Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor. En Son Haber'in Yunan basınından Ta Nea gazetesine dayandırdığı habere göre SİHA'lar Atina'da rahatsızlık yaratıyor. Ege'de Türk savaş uçaklarıyla karşılaşan Yunanistan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan ve sınır ötesi operasyonlarla etkinliğini tüm dünyaya ispat eden SİHA'lara karşı koymaya çabası içerisinde girdi.

15 DEFA UÇAK KALDIRDILAR

Ta Nea gazetesindeki haberde Türk SiHA'larının bölgede ihlaller yaptığı öne sürülürken 19 Ekim'den bu yana Yunanistan Hava Kuvvetlerinin 15 defa Ege'de uçak havalandırdığı bilgisine yer verildi.

KARŞILIK VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

SİHA'ların "geri püskürtülmesi" için savaş uçaklarıyla karşılık verilmeye çalışıldığı ve savaş uçaklarının uçmasının yüksek tutarlarda yakıt giderine yol açtığı belirtildi.

Öte yandan Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların maliyetlerinin az olduğuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin İHA ve SİHA üretiminde ciddi ilerleme kaydettiği belirtilen haberde Yunan askeri yetkililerinin konuyu takip ettiğine dikkat çekildi.

YETKİLİLERDE SİHA ENDİŞESİ VAR

Atina'daki yetkililerin, bundan sonra "Ege'de daha fazla Türk SİHA'larının havalanabileceğine" dair endişeler taşıdığı bilgisi paylaşıldı.