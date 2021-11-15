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  3. İHA ve SİHA'lar Yunanistan'da tedirginlik yarattı! Yunanlar SİHA'lara karşı koymak için her yolu deniyor

İHA ve SİHA'lar Yunanistan'da tedirginlik yarattı! Yunanlar SİHA'lara karşı koymak için her yolu deniyor

Türkiye'nin terörle mücadelesi ve sınırlarının güvenliğinde önemli pay sahibi olan İHA ve SİHA'ların varlığından rahatsız olan Yunanistan çeşitli hamlelere başvuruyor. Yunan Hava Kuvvetleri şimdiye kadar SİHA'lara karşı koymak için birçok kez uçak kaldırırken bu durum yakıt giderlerinin artmasına neden olurken Türkiye'nin SİHA hamlesinin Yunan hükümetinde endişe yarattı.

İHA ve SİHA'lar Yunanistan'da tedirginlik yarattı! Yunanlar SİHA'lara karşı koymak için her yolu deniyor

Türkiye'nin gücüne güç katan İHA ve SİHA'lar Yunanistan'ı rahatsız etmeye devam ediyor.  En Son Haber'in Yunan basınından Ta Nea gazetesine dayandırdığı habere göre SİHA'lar Atina'da rahatsızlık yaratıyor. Ege'de Türk savaş uçaklarıyla karşılaşan Yunanistan Hava Kuvvetleri, Azerbaycan ve sınır ötesi operasyonlarla etkinliğini tüm dünyaya ispat eden SİHA'lara karşı koymaya çabası içerisinde girdi.

İHA ve SİHA'lar Yunanistan'da tedirginlik yarattı! Yunanlar SİHA'lara karşı koymak için her yolu deniyor

15 DEFA UÇAK KALDIRDILAR

Ta Nea gazetesindeki haberde Türk SiHA'larının bölgede ihlaller yaptığı öne sürülürken 19 Ekim'den bu yana Yunanistan Hava Kuvvetlerinin 15 defa  Ege'de uçak havalandırdığı bilgisine yer verildi.

İHA ve SİHA'lar Yunanistan'da tedirginlik yarattı! Yunanlar SİHA'lara karşı koymak için her yolu deniyor

KARŞILIK VERMEYE ÇALIŞIYORLAR

SİHA'ların "geri püskürtülmesi" için savaş uçaklarıyla karşılık verilmeye çalışıldığı ve savaş uçaklarının uçmasının yüksek tutarlarda yakıt giderine yol açtığı belirtildi.

Öte yandan Türkiye'nin ürettiği İHA ve SİHA'ların maliyetlerinin az olduğuna dikkat çekilen haberde, "Türkiye, Yunan Hava Kuvvetleri'ne yeni bir tür baskı yapıyor ve bu tamamen masrafsız." ifadesine yer verildi.

Türkiye'nin İHA ve SİHA üretiminde ciddi ilerleme kaydettiği belirtilen haberde Yunan askeri yetkililerinin konuyu takip ettiğine dikkat çekildi. 

İHA ve SİHA'lar Yunanistan'da tedirginlik yarattı! Yunanlar SİHA'lara karşı koymak için her yolu deniyor

YETKİLİLERDE SİHA ENDİŞESİ VAR

Atina'daki yetkililerin, bundan sonra "Ege'de daha fazla Türk SİHA'larının havalanabileceğine" dair endişeler taşıdığı bilgisi paylaşıldı.

İHA ve SİHA'lar Yunanistan'da tedirginlik yarattı! Yunanlar SİHA'lara karşı koymak için her yolu deniyor

Tayfun Altuntaş
Editör
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