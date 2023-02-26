İhab Ganayem kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 İhab Ganayem Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak İhab Ganayem adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

İhab Ganayem Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

İhab Ganayem 11 Haziran 1996 tarihinde Sakhnin şehrinde doğmuştur. İsrail uyrukludur.Gerçek adı da איהאב גנאים şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

İhab Ganayem Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ihud Bnei Sakhnin futbol takımında oynamaktadır. Ihud Bnei Sakhnin takımına 1 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. İhab Ganayem'nin Ihud Bnei Sakhnin ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

İhab Ganayem Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

İhab Ganayem isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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İhab Ganayem Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

İhab Ganayem futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Bnei Sakhnin

İhab Ganayem Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

İhab Ganayem şuan Ihud Bnei Sakhnin takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

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