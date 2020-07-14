İHA’dan 15 Temmuz Destanı Fotoğraf Sergisi

İhlas Haber Ajansı (İHA) tarafından hazırlanan 15 Temmuz darbe girişimini konu alan ve o geceye ait özel fotoğrafların yer aldığı fotoğraf sergisi, Dulkadiroğlu Belediyesi işbirliğinde açıldı.

15 Temmuz hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için Türk milletinin destansı direnişini konu alan "Oradaydık unutmadık ve unutturmadık" temalı İHA muhabirleri tarafından çekilen 55 kare fotoğrafın yer aldığı , Dulkadiroğlu Belediyesi Gençlik Merkezi'nde açıldı.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, açılışta yaptığı açıklamada, "İhlas Haber Ajansı'na bu organizasyonda bizlere partner oldukları için teşekkür ediyorum. Hain darbe teşebbüsünün unutulmaması için gençlerimize yaşananları anlatacağız ve bu bilinci diri tutacağız. 2 gün boyunca yoğun programlarımız var ve bunlara iştirak edeceğiz. İhlas Haber Ajansı ile bu programımız geleneksel hale dönüştü, darbe girişimindeki enstantane ve görüntüler gösterime sunuluyor. O günlerde Kahramanmaraş'taki fotoğraflarla birlikte sergiye gelen vatandaşlarımızın görmesi çok önemli. Gençlerimize 15 Temmuz'un ne olduğunu iyi anlatacağız. Darbenin ne gibi masum ifadelerle 20-30 yıl içinde olgunlaştırılıp 15 Temmuz sürecine gelindiğini gençlerimize çok çok iyi anlatmamız gerekiyor" dedi.

Sergiyi gezen Ebutalip Ceren, "Bu güzel çalışmadan dolayı belediyemiz ve İhlas Haber Ajansı'na teşekkür ederim. 15 Temmuz 2016 hain darbe girişiminin üzerinden 4 yıl geçti. Puslu ve karanlık sıcak bir Temmuz akşamı vatandaşlarımız ülkesini canı pahasına müdafaa etti. Özgürlüklerimiz ve demokrasimizin tüm milli değerlerini canı pahasına müdafaa ettiler. Şehitlerimize rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Allah o günleri bir daha yaşatmasın" ifadesini kullandı.

Duygu Gonca ise, "15 Temmuz'da yaşananları gençlerimize anlatıyoruz. Buraya gelen gençlere de sergi sürecinde yaşanan olayları anlatacağız" dedi.

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensubu teröristlerin 15 Temmuz gecesi kalkıştıkları hain darbe girişiminin ilk anından itibaren çekilen o geceye ait fotoğrafların yer aldığı sergi 3 gün boyunca açık kalacak.

Kaynak: İHA