İhaleye fesat karıştıran 2 kişi işten çıkarıldı

Van Büyükşehir Belediyesinde "İhaleye Fesat Karıştırma" suçu işledikleri tespit edilen 2 sözleşmeli memurun işine son verildi.

Van Büyükşehir Belediyesince yürütülen idari soruşturmalar sonucunda belediyede görevli sözleşmeli memurlar M.E. ile N.C.'nin ihalelere fesat karıştırdıkları tespit edildi. İhaleye fesat karıştırdıkları tespit edilen 2 kişi hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulurken, Van Büyükşehir Belediyesinde yapılan idari soruşturma sonucunda da başkanlık oluruyla M.E. ile N.C.'nin sözleşmeleri feshedildi.

Olayla ilgili adli soruşturmanın ise devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA