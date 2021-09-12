İhanet iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştü! Boşanacakları söylenilen Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinden şaşırtan hareket!

Üç yıl önce hayatlarını birleştiren Bensu Soral ve Hakan Baş çiftinin aralarında sorun olduğu ve boşanacakları gündeme geldi. Geçtiğimiz aylarda evlerini ayırdıkları haberi yayılan çiftten art arda ihanet iddiaları gündeme geldi. Hakan Baş, Mina Ceran ile görüntülenirken Bensu Soral'ın ise cam Tavanlar'da başrolü paylaştığı Kubilay Aka ile samimi pozlarının ortaya çıkmasıyla ikilinin birbirlerini aldattıkları yönünde haberler çıkmıştı.

Soral yaptığı açıklamada hassas bir süreçte olduklarını belirtirken, ayrılık iddiaları ise iyice güçlenmeye başladı. Bu durum çiftin hayranlarını üzerken, Bensu-Hakan ikilisinden yeni bir hamle daha geldi.

EVLİLİĞE İKİNCİ ŞANS

Geçtiğimiz günlerde, "Dün gece bazı mecralarda yer alan haberlerin içeriği gerçek dışıdır. Haberde adı geçen kişi her ikimizin uzun zamandır tanıdığı ve hep birlikte vakit geçirdiğimiz bir arkadaşımızdır.

Kalabalık bir ortamda, birbirimizden haberdar olduğumuz birçok ortak arkadaşımızın da yanımızda olduğu bir buluşmanın basında yer alma şekli bizi üzdü.

Şu dönemde evliliğimizle ilgili hassas bir süreç içerisindeyiz. Biraz zamana ve sizlerin de hassasiyetine ihtiyacımız var." açıklamasını yapan çift aralarındaki buzları eritti.

Önceki akşam bir arkadaşlarının düğününe katılan Bensu Soral ve Hakan Baş, gece boyunca birlikte eğlendiler.