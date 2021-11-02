İhanet iddiaları ortaya atılmıştı! Konuşanlar Hasan Can Kaya kötü haberi doğruladı! Sultan San'dan ayrıldı mı?

YouTube'da yayınlanan Konuşanlar programıyla büyük bir çıkış yakalamasının ardından Acun Ilıcalı'nın kurduğu Exxen platformuna transfer olan Hasan Can Kaya, özel hayatıyla gündem oldu.

"İŞ İLİŞKİMİZ DEVAM EDECEK"

Kendisinden 6 yaş büyük olan Sultan San ile 2,5 yıldır aşk yaşayan ve özel hayatını gözlerden uzak yaşayan Hasan Can Kaya'nın ilişkisini bitirdiği iddia edildi.

Ayrılık haberlerini doğrulayan Hasan Can Kaya, Haberler.com'a yaptığı açıklamada, "Karşılıklı aldığımız bir karar. Arka planda özel bir neden yok. İş ilişkimiz eskisi gibi devam edecek" ifadelerini kullandı.

1983 yılında dünyaya gelen Sultan San, Beşer Beşer, Güldür Güldür ve Güldüy Güldüy Şov gibi komedi şovlarında yönetmenlik ve yardımcı yönetmenlik yaptı. Sultan San, şimdilerde Konuşanlar programında yönetmen olarak görev alıyor.

SEVİL İLAYDA KOÇAK İLE ALDATTI MI?

Hasan Can Kaya'nın geçtiğimiz haziran ayında Sevil İlayda Koçak isimli bir kadın ile Çeşme'deki bir mekanda tanıştığı öne sürüldü. Daha sonra bir grup erkek arkadaşı ve Sevil İlayda Koçak ile birlikte poz veren Kaya'nın Koçak ile yakınlaştığı iddia edildi.