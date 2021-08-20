İhanet iddialarıyla aylarca konuşulmuştu! Masum olduğu ortaya çıkan Kibariye'nin eşi Ali Küçükbalçık'tan ilk açıklama geldi!

Geçtiğimiz haziran ayında ortaya çıkan bir fotoğraf, Kibariye ile eşi Ali Küçükbalçık'ın aylarca konuşulmasına sebep oldu. Eşinin ihanet ettiği haberleri görmezden gelen Kibariye tepki görürken gerçeğin bambaşka olduğu öğrenildi. Havuz başında bir kadınla el ele yürüyen kişinin, Ali Küçükbalçık olduğu öne sürülmüştü ancak fotoğraflardaki kişinin aslında Fransa'dan Bodrum'a tatile gelen Mustafa Kızılgün, yanındaki kadının da eşi Zeynep Kızılgün olduğu ortaya çıktı. Kibariye ve eşinin konuyla ilgili sessizliği dikkat çekti.

REKLAM MIYDI?

Kızılgün çiftinin avukatı Muzaffer Demirkılınç yaptığı açıklamada "Hem Kibariye Hanım'ın menajeriyle hem de Ali Küçükbalçık'la görüştüm. Açıklama yapacaklarını söylediler. Çok basit bir şekilde bunu yalanlayabilirlerdi. Ali Küçükbalçık, bana fotoğrafın çekildiği gün olan 2 Haziran'da Bodrum'da olmadığını belirtti. Ancak nedense bu konunun gündemde kalmasını tercih ettiler." demesiyle reklam yaptıkları iddiaları gündeme geldi.

"BEN SADECE KİBARİYE HANIMA SÖYLERİM"

Aylarca, Ali Küçükbalçık sanılan kişinin Mustafa Kızılgün olduğu ortaya çıkmasının ardından bu kez de reklam iddiaları gündeme gelirken Ali Küçükbalçık ilk kez bir açıklamada bulundu. Reklam iddiasına tepki gösteren Ali Küçükbalçık, "Aldattı yazdılar. Ben zaten öyle bir şey yapmam. Ama o gün orada olmadığımı Kibariye Hanım'a defalarca anlattım. Ben sadece Kibariye Hanım'a söylerim. 3-4 gün önce karşı tarafın avukatı arayıp olayı izah edince inandı. Kibariye Hanım'ın reklama ihtiyacı yok." dedi.