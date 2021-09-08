Üsküdar geleneksel beş çayı buluşmalarının yeni durağı İmrahor Bostanı oldu!Gelinim Mutfakta 8 Eylül 2021 Çarşamba puan durumu | 8 Eylül Gelinim Mutfakta kim birinci oldu?Sakarya KYK yurt fiyatları 2021 | Sakarya'daki KYK yurtları | KYK Yurt fiyatları ne kadar 2021?Son dakika | Sosyal medya hesabından duyurdu: Muharrem İnce 5 ay hapis cezasına çarptırıldıO uygulamayı telefonunuza indirirken iki kere düşünün Whatsapp'a çok benziyor, ama tehlikeli!Geri manevra yaparken uçurumdan düştü!Milli Eğitim Bakanı Özer açıkladı! Bir ilk: Meslek ders kitapları ücretsiz olacak!Sen Çal Kapımı 52. bölüm final full, tek parça izle | FOX TV Sen Çal Kapımı final canlı izleŞehit Muammer Yiğit Tokat’ta toprağa verildiİstanbul'da tramvay seferi durdu! Görüntüler sosyal medyada büyük tepki çekti
İstanbul25 °C
  1. HABERLER
  2. MAGAZİN
  3. İhanet iddialarıyla gündeme geliyorlardı! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci boşanıyor! Nedeni aldatma mı?

İhanet iddialarıyla gündeme geliyorlardı! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci boşanıyor! Nedeni aldatma mı?

2019 yılında hayatlarını birleştiren Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci çiftinin ayrılacakları iddiasının gündeme gelmesiyle boşanma nedenlerinin ihanet olup olmadığı merak konusu oldu.

İhanet iddialarıyla gündeme geliyorlardı! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci boşanıyor! Nedeni aldatma mı?

Instagram fenomenliğinin ardından çıkardığı kozmetik markasıyla iş kadını olan Selin Ciğerci futbolcu eşi Gökhan Çıra'nın 10 Eylül Cuma günü Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı iddiası sosyal medyaya bomba gibi düştü.

Geçtiğimiz sene Selin Ciğerci'nin eşi Gökhan Çıra'dan ihanet gerekçesiyle boşanacağı haberleri gündeme gelmiş ve aylarca konuşulmuştu. Eşinin sunucu Melisa Emirbayer ile eşinin ilişkisini öğrenince; Selin Ciğerci'nin genç kadının evine bıçakla gidip, yüzüne kezzap atmakla tehdit edip, şiddet uyguladığını öne sürülmüştü.

"İFTİRA ATIYORLAR"

Selin Ciğerci, "Kimseyle uğraşmadım ben. İftira atıyorlar. Biri çıkıyor 'Anne olamayacaksın' diyor, biri 'Cinsiyet değiştirdin' diyor. Biri de 'Aldatılması normal' deyip, yerden yere vuruyor. Ben ne yapmışım ya! Herkes kendi ahlakına, geçmişine baksın!" demişti.

İhanet iddialarıyla gündeme geliyorlardı! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci boşanıyor! Nedeni aldatma mı?

"ÇILDIRACAĞIM"

Konuyla ilgili açıklamalarına devam eden Ciğerci, sözlerine şu şekilde devam etmişti:

"Herkes bir kendi kapısının önünü süpürsün. Varsa bir hatam bile ben Allah'tan af diledim. İnsanlar bana 'Yazıklar olsun' diye mesajlar atıyor. Allah herkesin gönlüne göre versin. Lütfen bana iftira atmayın. Vallahi şoktayım, psikolojim bozuldu. Çıldıracağım valla.

Gökhan yukarıda uyuyor. Bana gelen mesajları görseniz, inanamazsınız. Daha güçlü geleceğim. Akan gözyaşımın hesabını soracağım. Kaba kuvvetle değil, hukukla. Ah ediyorum, ömrüm boyuncu bu kurgunun, planın başında kim varsa. Allah yukarıda..."

İhanet iddialarıyla gündeme geliyorlardı! Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci boşanıyor! Nedeni aldatma mı?

BOŞANMA NEDENİ ALDATMA MI?

Tüm bunların ardından ikili ilişkilerini sessiz sedasız devam ettirirken ortaya atılan ayrılık iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Selin Ciğerci ve Gökhan Çıra çiftinin cuma günü  Beykoz Adliyesi'nde boşanacağı söyleniyor. Ayrılık nedenlerinin yine ihanet olup olmadığı merak ediliyor.

Henüz ikiliden herhangi bir yanıt gelmemesi iddiaların güçlenmesine sebep oldu...

{TITLE_STRIP}Gökhan Çıra - Selin Ciğerci boşanıyor mu? Gökhan Çıra ve Selin Ciğerci neden boşanıyor?

 

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT