İhanet Manifestosu

Türkiye şehadetler üzerine edilen İstiklal yeminleriyle kurulu kutlu bir devlettir.

Türkiye dünyanın kalbi olan bir coğrafyada Türk’ün bin yıllık Anayurdudur. Türkiye esaret prangası nedir bilmeyen milletimizin dünyaya vurulmuş hürriyet mührüdür.

Üç tarafımızı saran deniz ve dört yanımızı satan düşmanlarla, içimizde fitne fesat çıkaran ve vatana ihanet eden hainlere rağmen, asla diz çökmeyen ve boyun eğmeyen bir ülküdür Türkiye.

Yaklaşık yüz yıllık demokrasi tarihine sahip ülkemizin acılarla örülü siyasi tarihi içinde kendilerini devletin varisi ve milletin efendisi, milleti ise kendi ihtiraslarının kölesi olarak gören azgın azınlık, eğer haddi aşan hayaller ve sinsi planlar kurmaya ve kalkışmayla Türkiye’yi batılı sahiplerine karşı diz çöktürmeye dönük hareketlere girişirlerse, bu defa 15 Temmuz’dan çok daha farklı bir milli irade ile karşılaşırlar ki; bu eşi daha insanlık tarihinde görülmemiş bir milli irade müdafaası olur.

Türkiye amirallerin varlığı üzerine değil, milletin iradesi, İstiklal aşkı ve Peygamber Ocağı ordumuzun gerçek ve hakiki vatan evlatlarının 15 Temmuz’da, Çanakkale’de, Sarıkamış’ta, Dumlupınar’da ve tarih boyunca kahramanca savaşmış yiğit askerlerinin inanmışlığıyla bugüne kadar tarihe yön vermiştir.

Kahramanlıklarıyla tarih yazan milletimiz, tarihin yazdığı en büyük kahramanlıklarında neferleridir.

Batıya bağlılıktan ödün vermeyen ve menfaatleri uğruna terör örgütlerini dahi muhattap alma cüretini gösterenler, milletimizin kahraman ordusunun askeri olamayacağı gibi, Aziz milletimize esaret prangası giydirecek güce de sahip olamaz.

Ülkemize esaret gömleği giydirmeye KALKIŞANLAR ise tarihin karanlık köşelerinde yok olmaya mahkum olurlar...