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İhanetle suçlanıyordu! 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' diyerek sosyal medyada gündem oldu!

Esra Erol'a katılan Gülay Pazarlı, eşinin kendisini Şengül Hanım'la aldattığını iddia etmiş ve eşi ile yüzleşmesinde isyan etmişti. Eşinin verdiği yanıt ise sosyal medyada gündem oldu.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'a katılan Gülay Pazarlı, eşinin Şengül adlı bir kadınla kendisini aldattığını iddia etmiş ve eşi ile yüzleşmesinde isyan etmişti.

İZLEYİCİYİ KIRIP GEÇİRDİ

Gülay Pazarlı o programda kocasıyla yüzleşirken içini döktü ve söz kocasına geçti. Kocasının ise 'Öncelikle kestane balının diyarı Zonguldak Gökçebey Pazarlıoğlu köyünden tüm dünyaya selamlar' diyerek söze girmesi izleyiciyi kırıp geçirdi.

O anlar ise sosyal medyada gündem oldu. 

İhanetle suçlanıyordu! 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' diyerek sosyal medyada gündem oldu!

ZONGULDAN TREND OLDU

Ünlü sanatçı Edis de sosyal medyada çok konuşulan sözü paylaşmasının ardından sosyal medyada adeta akım başladı. Zonguldak Twiterda trendler arasına girdi.

İhanetle suçlanıyordu! 'Kestane balının diyarı Zonguldak'tan selamlar' diyerek sosyal medyada gündem oldu!

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