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İhanetle suçlanmıştı! Kibariye'nin eşi aşka geldi! Romantik pozlarıyla düşman çatlattı

Geçtiğimiz haftalarda başka bir kadınla el ele görüntülenen Ali Küçükbalçık, sosyal medya hesabından Kibariye ile fotoğraf paylaşarak mutluluklarını sergiledi.

İhanetle suçlanmıştı! Kibariye'nin eşi aşka geldi! Romantik pozlarıyla düşman çatlattı

Ünlü şarkıcı Kibariye, geçtiğimiz haftalarda bir kadınla el ele görüntülenen ve adı ihanet iddialarına karışan kendisinden 19 yaş küçük olan eşi Ali Küçükbalçık'ı affetmesinin ardından Küçükbalçık'tan aşk dolu paylaşım geldi.

DÜŞMAN ÇATLATTI

Magazin gündemine sıklıkla ihanet, ayrılma ve barışma haberleriyle gelen Kibariye ve Ali Küçükbalçık çifti geçtiğimiz günlerde yaşadıkları krizi de atlattı.

İhanetle suçlanmıştı! Kibariye'nin eşi aşka geldi! Romantik pozlarıyla düşman çatlattı

Küçükbalçık, ünlü şarkıcı Kibariye'nin kendisine bakarak gülümsediği fotoğrafı paylaşarak düşman çatlattı.

İhanetle suçlanmıştı! Kibariye'nin eşi aşka geldi! Romantik pozlarıyla düşman çatlattı

 

"GÖZÜMLE GÖRÜRSEM ÖYLE İNANIRIM"

60 yaşındaki Kibariye, 40 yaşındaki eşi Ali Küçükbalçık'ın başka bir kadınla olan görüntülerine, belki iş arkadaşıdır günahına giremem şeklinde konuşarak, "Gözümle görürsem, öyle inanırım. Görüntülerdeki o mu, bilmiyorum. Görüntüler çok net değil, bilemiyorum." diyerek şaşırtan bir açıklamada bulunmuştu.

İhanetle suçlanmıştı! Kibariye'nin eşi aşka geldi! Romantik pozlarıyla düşman çatlattı

"BİLMEM NELER İÇİN DE YUVAMI YIKAMAM"

Ardından yanlış anlaşılmaması için genel konuşacağını söyleyen şarkıcı,  "Bütün erkekler eşlerini aldatıyor. Tabii ki bu görüntüleri Ali'ye soracağım. Ali, evine çok bağlıdır. Ama bunu gözümle görürsem işler değişir. Bana orijinal delil lazım. Ben gözümle görmediğim sürece inanmam. Bu yuvayı 24 sene boyunca ayakta tuttum. Bilmem neler için de yuvamı yıkamam" ifadelerini kullanması duyanların hayrete düşmesine sebep olmuştu.

İhanetle suçlanmıştı! Kibariye'nin eşi aşka geldi! Romantik pozlarıyla düşman çatlattı

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