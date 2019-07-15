İHA’nın 15 Temmuz fotoğrafları Kula’da sergilendi

Manisa'nın Kula ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin o gece çektikleri fotoğraflar sergilendi.

Kula Kaymakamlığı tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen program, şehitlikte Mevlit-i Şerif okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İlçe şehitliğinde başlayan programın ardından şehit Ömer Halisdemir ve Yunus Emre Kent Meydanı Kültür Merkezi'nde İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerinin 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında çektikleri fotoğraflar sergilendi. Açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, o hain gecede tüm Türkiye'de yaşanan destansı kahramanlıklar, milletin tanklara vatan sevgisiyle kafa tutuşunun hafızalara kazınan fotoğraflarını inceledi.

"İHA muhabirleri milletten ve vatandan taraf olduğunu gösterdi"

15 Temmuz gecesi yaşananlara birebir şahit olan İHA muhabirlerinin milletten ve vatandan taraf olduğunu, en açık ifade ile milli olduğunu gösterdiğini ve sorumlu habercilik anlayışıyla demokrasi zaferini tüm dünyaya servis ettiğini ifade eden Kaymakam Kemal Duru, "Öncelikle böylesine önemli ve güzel sergiyi bizlere sunduğu için İhlas Haber Ajansına teşekkür ediyorum. Buradaki fotoğraflar darbe girişiminin ilk gecesini temsil ediyor. O günleri bize canlı canlı yaşatıyor. 15 Temmuz alçak darbe girişiminin üçüncü yıl dönümünü yaşıyoruz. İnsanların kendilerini tankların önüne attığı, kurşunlara kafa tuttuğu, özgürlükleri ve demokrasi adına da göğsünü siper ettiği bir günden bahsediyoruz. Allah hiçbirimizi vatansız, bayraksız ve de ezansız bırakmasın. İçimizdeki hainlere de hiçbir zaman fırsat vermesin. O kara gecede bu millet bir destan yazdı. Hayatlarını kaybeden kardeşlerimiz, şehitlerimiz toprağa değil, bizlerin kalplerine gömüldü. Dolayısıyla ben bir kez daha bu günde hayatlarını kaybeden şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Ailelerine büyük sabırlar diliyorum. Gazilerimize de acil şifalar diliyorum. Memleketimize, vatanımıza büyük geçmiş olsun. Allah bir daha bu günleri bizlere yaşatmasın inşallah" ifadelerini kullandı.

İhlas Haber Ajansı tarafından o kara gecede yaşananların sergilendiği fotoğraf sergisinin açılışına Kula Kaymakamı Kemal Duru, Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Gürsel Aydın, İlçe Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Mustafa Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Sümen, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Hüseyin İzci, Kula Muharip Gaziler Derneği üyeleri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluş başkanları, kamu kurum ve kuruluş daire amirleri, okul müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Serginin açılışının ardından protokol üyeleri Kula Muharip Gaziler Derneğini ziyaret etti. Program daha sonra Çarşı Camii'nde Kur'an-ı Kerim tilaveti, hatim duası ve Mevlid-i Şerif okunmasıyla devam etti.

Kaynak: İHA