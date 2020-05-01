İHA’nın Android uygulaması yenilendi

İhlas Haber Ajansı'nın (İHA) haberlerini akıllı telefon ve tabletlerden anlık takip imkanı sağlayan Android mobil haber uygulaması yeni sürümüyle Google Play'de yerini aldı. Kullanıcılar İHA'dan gelen haberleri sıcağı sıcağına bu uygulama üzerinden görebilecek.

Haberleri takip etmek, haber ve kategoriler arasında gezinmek artık daha da kolaylaştı. Yeni uygulama, görsel tasarımı, kullanıcıyı yormayan ara yüzü, zengin haber muhteviyatı, son dakika bilgileri, canlı yayınlar, video ve foto galeri ile kolay kullanım sağlıyor.

Dünyada 55 ülkede, Türkiye'de 81 vilayette bin 100 muhabir ile çalışan İhlas Haber Ajansı, günde ortalama bin yazılı haber, 3 bin fotoğraf ve 300 görüntülü haberi 2 binden fazla müşterisine servis ediyor. Bu haberlerin içerisinden geniş kitleleri ilgilendiren haberler, www.iha.com.tr sitesinin yanı sıra Android ve IOS (appstore) mobil uygulamalar ile vatandaşlara da ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Akıllı cep telefonları, tablet ve mobil cihazlardan dünyanın dört bir tarafından Türkiye'deki gündemi takip etme imkanı veren İHA Mobil uygulamaları en güvenilir haber kaynakları arasında yer alıyor.

www.iha.com.tr ile eş zamanlı olarak çalışan yeni uygulamamızla Türkiye ve dünya gündemi, son dakika haberleri, en aktüel gelişmeler, insan hikayeleri, asayiş, spor, sağlık, ekonomi, eğitim, teknoloji, magazin, kültür, sanat ve yerel haberlere bir tıkla anında ulaşabiliyor.

Yeni uygulamamızı Google Play Store'dan (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.iha.androidmobile), IOS uygulamamızı ise Appstore'dan (https://apps.apple.com/tr/app/i-ha-mobile/id492264074?l=tr) indirebilirsiniz.

Kaynak: İHA