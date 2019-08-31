İHH Arama Kurtarma Koordinatörlüğünün ulusal tatbikatı

BURSA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Arama Kurtarma Koordinatörlüğünce Bursa'da başlatılan ulusal tatbikat devam ediyor.

Kentte 7,3 büyüklüğünde deprem gerçekleştiği senaryosuyla alarm verilmesinin ardından 40 ilden gelen 300 arama kurtarma teknisyeni ve gönüllünün yer aldığı tatbikat, 5 ayrı noktada gerçekleştiriliyor.

Afet durumunda mevcut tüm iletişim altyapısı ve sisteminin çöktüğü üzerine kurgulanan tatbikat senaryosu gereğince, arama kurtarma ekipleriyle eş zamanlı olarak "Ka-Band Uydu" internet teknolojisiyle irtibata geçildi.

İHH Arama ve Kurtarma Koordinatörü Emre Yerli, vakfın Marmara Afet Koordinasyon Merkezine gelerek tatbikatı izleyen AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ve Vali Yardımcısı Fahrettin Göncü ile diğer yetkililere sistem hakkında bilgi verdi.

Sistem sayesinde afet durumunda oluşabilecek iletişim aksaklıklarının önüne geçebileceklerini belirten Yerli, bu sayede iletişim ve koordinasyon eksikliğinden doğabilecek kayıpları minimuma indirebileceklerini ifade etti.

Milletvekili Gözgeç de doğal afetler konusunda farkındalık ve bilinçlendirmenin önemine dikkati çekti.

Deprem öncesi alınabilecek önlemlere değinen Gözgeç, "Deprem nedir, farkındalık nasıl oluşturulur, yapı nasıl sağlamlaştırılır; bu çok kapsamlı bir konudur. Bu işin psikolojik ve eğitim yönü ile deprem anındaki mücadele koşulları, birlikte düşünülmesi gereken konular." dedi.

Vali Yardımcısı Göncü ise 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi sonrası, afet durumunda sadece devlet kurumları ile mücadele edilemeyeceğini gördüklerini anlattı.

Başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere toplumun her kesiminin arama kurtarma ve yardım çalışmalarına dahil olması gerektiğini söyleyen Göncü, bu bakımdan gönüllülüğün önemini vurguladı.

Gözgeç ve Göncü ile diğer yetkililer daha sonra İHH Arama ve Kurtarma Koordinatörlüğü ile tatbikat alanlarını gezerek bilgi aldı.

Kaynak: AA