İHH İnsani Yardım Derneğinden Suriye’ye 425 bin liralık yardım

Diyarbakır İHH İnsani Yardım Derneği, şimdiye kadar kent genelinde toplanan 425 bin liralık yardım malzemesini Suriye'ye gönderdi.

Diyarbakır İHH İnsani Yardım Derneği, kent merkezi ve ilçelerinde hayırseverler tarafından toplanan 425 bin liralık yardımı Suriye'ye ulaştırdı. Dernek Başkanı Veysi Çiçekli, şimdiye kadar Suriye'ye 300 bin liralık yardım gönderdiklerini bugün ise 125 bin lira değerinde 190 koli yardım malzemesi göndereceklerini belirtti. Çiçekli, "Bilindiği üzere 8 yıldan beri devam eden Suriye'deki iç savaştan dolayı çok büyük göç, mağduriyetler yaşandı ve yaşanıyor. Bu yaşanan mağduriyetler neticesinde insanlar muhtaç duruma geldiler. Bu ihtiyaçların başında gıda, sağlık, barınma ve eğitimdir. Diyarbakır İHH İnsani Yardım Derneği olarak üzerimize düşen kardeşliğimizin gereği olarak Diyarbakır halkıyla beraber bu insani krize duyarsız kalmamaktı. Gıda anlamında 2 sene zarfında çoğunluğu un olmak üzere gıda, temiz su, ilaç, çocuk bezi, hijyen ve temizlik malzemeleri, giyecekten oluşan 40. tırı göndermiş bulunmaktayız. Bununla beraberinde şimdiye kadar yaklaşık 300 bin lira değerinde ilaç, medikal malzemesi ve bebek mamasını İHH İnsani Yardım Vakfının Suriye içerisinde bulunan eczanelerinde ücretsiz dağıtılmak üzere gönderdik. Bugün de olduğu gibi göndereceğimiz ilaçların piyasa değeri 125 bin lira değerinde olup, bu gibi hayırlı hizmetlerde bize destek veren kadirşinas halkımıza desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA