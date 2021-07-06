ihh kurbanlık bağış 2021 fiyatları, ihh kurbanlık bağışı nasıl yapılır, ihh iban
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte, kurban ibadetini bağış yoluyla gerçekleştirecek vatandaşlar İHH ve diğer kurumların vekaleten kurban kesim fiyatlarını araştırmaya başladı. Dolayısıyla "ihh kurbanlık bağış 2021 fiyatları, ihh kurbanlık bağışı nasıl yapılır, ihh iban " en çok aratılan sorular oldu.
İHH, 31 yıldır olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da mazlumları, ihtiyaç sahiplerini, sevdiklerimizi ve unutulanları hatırlamak için yola çıkıyor. Kurban vekaletlerinizi milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırmak ve dertlerine derman olmak için hazırlıklarını tamamlayan İHH, Türkiye ve 52 ülkede 82 bin 411 hisse kurbandan, 3 milyon 951 bin 780 ihtiyaç sahibi faydalandığını belirterek, yaklaşan Kurban Bayramı’nda ise Türkiye ile birlikte 65 ülkeden fazla ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını bildirdiler.
İHH KURBANLIK BAĞIŞ 2021 FİYATLARI
Kurban Hisse bedelinin 1.200 TL olarak belirleyen İHH, bağışlarınızla, bayramda yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları da sevindirecek. İHH İnsani Yardım Vakfı Kurban 2021 çalışmalarını 65’in üzerinde ülke ve bölgede geçekleştireceğini duyurdu. İHH’ya vekâlet aracılığıyla kurban bağışlamak isteyen bağışçılar 1200 TL ödeyerek dünyanın istediği ülkesinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak ve onları sizler sayesinde mutlu edecektir.
İHH KURBANLIK BAĞIŞI NASIL YAPILIR
İnsanu Yardım Vakfı İHH'nın resmi sitesi olan ihh.org.tr 'a ulaştığınızda karşısınıza ilk çıkan "KurbanLa Hatırla" duyurusu oluyor. Bu duyuru görseli size iki buton hakkı sunuyor "detaylı bilgi" ve "bağış yap". Dilerseniz bu konu hakkında detaylı bilgi alabiliyor, dilerseniz hiç zorluk çekmeden kurban bağışınızı online olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. "Bağış yap" butonuna eriştiğinizde size hisse bedelinin ne olduğu, hisse bedelinin kaç adet olduğu bilgisi veriliyor ve sizden kişisel bilgileriniz isteniyor. Boşlukları doldurduğunuz takdirde, "Bağış yap" seçeneğini işaretlediğiniz an, kurban bağışı işleminiz onaylanmış oluyor.
İHH İBAN
Yine İHH'nın resmi sitesi olan ihh.org.tr'dan ulaştığımız bilgilere göre;
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