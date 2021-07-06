ihh kurbanlık bağış 2021 fiyatları, ihh kurbanlık bağışı nasıl yapılır, ihh iban

İHH, 31 yıldır olduğu gibi bu Kurban Bayramı’nda da mazlumları, ihtiyaç sahiplerini, sevdiklerimizi ve unutulanları hatırlamak için yola çıkıyor. Kurban vekaletlerinizi milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaştırmak ve dertlerine derman olmak için hazırlıklarını tamamlayan İHH, Türkiye ve 52 ülkede 82 bin 411 hisse kurbandan, 3 milyon 951 bin 780 ihtiyaç sahibi faydalandığını belirterek, yaklaşan Kurban Bayramı’nda ise Türkiye ile birlikte 65 ülkeden fazla ihtiyaç sahiplerine ulaşacaklarını bildirdiler.

İHH KURBANLIK BAĞIŞ 2021 FİYATLARI

Kurban Hisse bedelinin 1.200 TL olarak belirleyen İHH, bağışlarınızla, bayramda yetim ve ihtiyaç sahibi çocukları da sevindirecek. İHH İnsani Yardım Vakfı Kurban 2021 çalışmalarını 65’in üzerinde ülke ve bölgede geçekleştireceğini duyurdu. İHH’ya vekâlet aracılığıyla kurban bağışlamak isteyen bağışçılar 1200 TL ödeyerek dünyanın istediği ülkesinde kurbanını kestirip ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak ve onları sizler sayesinde mutlu edecektir.

İHH KURBANLIK BAĞIŞI NASIL YAPILIR

İnsanu Yardım Vakfı İHH'nın resmi sitesi olan ihh.org.tr 'a ulaştığınızda karşısınıza ilk çıkan "KurbanLa Hatırla" duyurusu oluyor. Bu duyuru görseli size iki buton hakkı sunuyor "detaylı bilgi" ve "bağış yap". Dilerseniz bu konu hakkında detaylı bilgi alabiliyor, dilerseniz hiç zorluk çekmeden kurban bağışınızı online olarak gerçekleştirebiliyorsunuz. "Bağış yap" butonuna eriştiğinizde size hisse bedelinin ne olduğu, hisse bedelinin kaç adet olduğu bilgisi veriliyor ve sizden kişisel bilgileriniz isteniyor. Boşlukları doldurduğunuz takdirde, "Bağış yap" seçeneğini işaretlediğiniz an, kurban bağışı işleminiz onaylanmış oluyor.

İHH İBAN

Yine İHH'nın resmi sitesi olan ihh.org.tr'dan ulaştığımız bilgilere göre;

ZİRAAT BANKASI

Hesap adı: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Şube: İstanbul Fatih

Şube no: 488

Swift no: TCZBTR2A

Türk Lirası HESAP NO:

2124994-5007

IBAN NO:

TR66 0001 0004 8802 1249 9450 07

ABD Doları HESAP NO

2124994-5008

IBAN NO:

TR39 0001 0004 8802 1249 9450 08

Euro HESAP NO:

2124994-5012

IBAN NO:

TR28 0001 0004 8802 1249 9450 12

İngiliz Sterlini HESAP NO

2124994-5020

IBAN NO:

TR06 0001 0004 8802 1249 9450 20

İsviçre Frangı HESAP NO

2124994-5358

IBAN NO:

TR95 0001 0004 8802 1249 9453 58

ZİRAAT KATILIM

Hesap adı: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Şube: İstanbul Fatih

Şube no: 18

Swift no: ZKBATRIS

Türk Lirası HESAP NO : 2121-2

IBAN NO:

TR94 0020 9000 0000 2121 0000 02

ABD Doları HESAP NO: 2121-3

IBAN NO:

TR67 0020 9000 0000 2121 0000 03

Euro HESAP NO:

2121-4

IBAN NO:

TR40 0020 9000 0000 2121 0000 04

İsviçre Frangı HESAP NO:

2121-6

IBAN NO:

TR83 0020 9000 0000 2121 0000 06

KUVEYTTÜRK

Hesap adı: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Şube: Kıztaşı Şube

Şube no: 169

Swift no: KTEFTRIS

HESAP NO:

999999-6

IBAN NO:

TR12 0020 5000 0009 9999 9000 06

VAKIFBANK

Hesap adı: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Şube: İstanbul Fatih

Şube no: 99

Swift no: TVBATR2A

Türk Lirası HESAP NO:

00158007266577589

IBAN NO:

TR29 0001 5001 5800 7266 5775 89

ABD Doları HESAP NO:

00158048000181360

IBAN NO:

TR91 0001 5001 5804 8000 1813 60

Euro HESAP NO:

00158048000181361

IBAN NO:

TR64 0001 5001 5804 8000 1813 61

VAKIF KATILIM

Hesap adı: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Şube: FATİH/İSTANBUL

Şube no: 13

Swift no: VAKFTRIS

Türk Lirası HESAP NO:

38118 - 1

IBAN NO:

TR12 0021 0000 0000 3811 8000 01

ABD Doları HESAP NO:

38118 - 101

IBAN NO:

TR28 0021 0000 0000 3811 8001 01

Euro HESAP NO:

38118 - 102

IBAN NO:

TR98 0021 0000 0000 3811 8001 02

İsviçre Frangı HESAP NO:

38118-104

IBAN NO:

TR44 0021 0000 0000 3811 8001 04

Hesap adı: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Şube: İstanbul Fatih

Şube no: 754

Swift no: TRHBTR2A

Türk Lirası HESAP NO:

12010080

IBAN NO:

TR43 0001 2009 7540 0012 0100 80

ABD Doları HESAP NO:

58000128

IBAN NO:

TR85 0001 2009 7540 0058 0001 28

Euro HESAP NO:

58000129

IBAN NO:

TR58 0001 2009 7540 0058 0001 29

TÜRKİYE FİNANS

Hesap adı: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Şube: İstanbul Fatih

Şube no: 4

Swift no: TAFKBTRIS

Türk Lirası HESAP NO:

327930-5

IBAN NO:

TR13 0020 6000 0400 3279 3000 05

ALBARAKA

Hesap adı: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Şube: İstanbul Fatih

Şube no: 15

Swift no: BTFHTRIS

Türk Lirası HESAP NO:

287839-77829

IBAN NO:

TR90 0020 3000 0028 7839 0778 29

ABD Doları HESAP NO:

287839-77830

IBAN NO:

TR63 0020 3000 0028 7839 0778 30

Euro HESAP NO:

287839-77831

IBAN NO:

TR36 0020 3000 0028 7839 0778 31

İsviçre Frangı HESAP NO:

287839-077784

IBAN NO:

TR44 0020 3000 0028 7839 0777 84

TÜRKİYE İŞ BANKASI

Hesap adı: İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı

Şube: Maltepe Topkapi Istanbul

Şube no: 1346

Swift no: ISBKTRIS

Türk Lirası HESAP NO:

1346-50627

IBAN NO:

TR92 0006 4000 0011 3460 0506 27

ABD Doları HESAP NO:

1346-15861

IBAN NO:

TR67 0006 4000 0021 3460 0158 61

Euro HESAP NO:

1346-15876

IBAN NO:

TR50 0006 4000 0021 3460 0158 76

İngiliz Sterlini HESAP NO:

1346-15880

IBAN NO:

TR39 0006 4000 0021 3460 0158 80

İsviçre Frangı HESAP NO:

1346-48999

IBAN NO:

TR69 0006 4000 0021 3460 0489 99

PTT

Türk Lirası HESAP NO

1605451