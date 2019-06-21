İHH mülteci kamplarını ziyaret etti

İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Suriye'nin İdlib ili kırsalı ile Fırat Kalkanı bölgesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından inşa edilen kalıcı eser ve mülteci kamplarını ziyaret etti.

Durmuş Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, Suriye'nin İdlib ili kırsalı ile Fırat Kalkanı bölgesinde İHH İnsani Yardım Vakfı tarafından inşa edilen kalıcı eser ve mülteci kamplarını ziyaret etti.

Genel Sekreter Aydın ve Yönetim Kurulu Üyeleri, İHH İnsani Yardım Vakfı'nın Suriye'deki Rahmet Köyü, Yeni Hayat Konutları, ücretsiz giyim mağazaları, Şam Yetimhanesi, Şam Üniversitesi, Kemmune, Akrabat ve Atme'deki yetim konutlarının yanı sıra mülteci kamplarını da ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Savaşın başından bu yana Suriyeli savaş mağdurlarını yalnız bırakmayan hayırseverlere teşekkür eden İHH Genel Sekreteri Durmuş Aydın, "Savaşın getirdiği bütün olumsuzlukları gidererek mazlum Suriye halkının yaralarını sarmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadelemizde hayırseverler bizleri hiç yalnız bırakmadı. Unutmamalıyız ki bu dünyada herkes muhacir olabilir. Ama herkes ensar olamaz. Bu nedenle ensara yakışır bir duruşla 9 yıldır Suriyeli mazlumları yalnız bırakmayan tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA