2021 Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1074107272021 Marmara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1072902082021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Finans ve Bankacılık (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1025902832021 Manisa Celâl Bayar Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1025105832021 Maltepe Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puanları | 2041904012021 Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Sigortacılık ve Risk Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 103210626Son dakika | Filistin'de şehit sayısı artıyor!2021 Kto Karatay Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık ) | 204010315Olay oldu! Barış Murat Yağcı'dan Nisa Bölükbaşı'na gönderme2021 Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 106910973
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. HAYAT VE YAŞAM
  3. İHH, Suriye'de bayram öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü: Kıyafet yardımında bulundu

İHH, Suriye'de bayram öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü: Kıyafet yardımında bulundu

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye’nin kuzeyindeki iyilik mağazalarında yetim ve ailelerinden 8 bin kişiye kıyafet yardımı yapılıyor.

İHH, Suriye'de bayram öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü: Kıyafet yardımında bulundu

İHH, Fırat Kalkanı Harekatı’yla terörden arındırılan Bab, Cerablus, ve Azez ilçelerindeki iyilik mağazalarında "yetim çocukları giydirme" projesi başlattı.

Suriye'de ramazan ayı boyunca yetim, engelli ve ihtiyaç sahibi ailelere çeşitli yardım faaliyetlerinde bulunan İHH, ramazanın son günlerinde ise başlattığı kıyafet yardımı kampanyasıyla yetim ve ailelerini mutlu etti.

Yarın son bulacak proje kapsamında 8 binden fazla yetim ve aile fertleri ücretsiz bayramlık elbise giymenin mutluluğunu yaşayacak.

İHH Suriye Çalışmaları Saha Sorumlusu Hasan Aksoy, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dağıtılan elbiselerin eşlerini kaybetmiş kadınlar için açılan terzilik atölyelerinde üretildiğini belirtti.

"ÇOCUKLARIM İHH SAYESİNDE BAYRAM SEVİNCİNİ YAŞAYACAK"

İyilik mağazalarından yetimleri için elbise seçen Üm Muhammed, "9 yıl önce Hama’dan göç ederek Azez’de yaşamaya başladım. 3 çocuğumla Azez’de kampta yaşıyorum. İHH’nin yetim giydirme projelerinden faydalandım. Elbiseler çok güzel, çocuklarım İHH sayesinde bayram sevincini yaşayacak." ifadelerini kullandı.

İki çocuğuyla kampta yaşamını sürdüren Üm Ali’de bayramlık sevincini çocuklarına yaşattığı için İHH’ye teşekkür etti.

KAYNAK: ANADOLU AJANSI

İHH, Suriye'de bayram öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü: Kıyafet yardımında bulundu

İHH, Suriye'de bayram öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü: Kıyafet yardımında bulundu

İHH, Suriye'de bayram öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü: Kıyafet yardımında bulundu

İHH, Suriye'de bayram öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü: Kıyafet yardımında bulundu

İHH, Suriye'de bayram öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü: Kıyafet yardımında bulundu

İHH, Suriye'de bayram öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü: Kıyafet yardımında bulundu

İHH, Suriye'de bayram öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü: Kıyafet yardımında bulundu

İHH, Suriye'de bayram öncesi yetimlerin yüzünü güldürdü: Kıyafet yardımında bulundu

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT