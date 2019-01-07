İHKİB/Gültepe: Hazır giyim 2018 net ihracatı 15.8 milyar dolar

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Mustafa Gültepe, 2018'de 17.6 milyar dolarla ihracat yapan hazır giyim endüstrisinin net ihracatının 15.8 milyar dolar olduğunu açıkladı.

Üç yıllık durgunluk döneminin ardından ihracatta yeni bir sıçrama hamlesi yakaladıklarını söyleyen Gültepe, "2018'i 17 milyar 642 milyon dolar ihracat ile kapattık. Bir önceki yıla göre yüzde 3.6 artıdayız. Miktar bazında ise yüzde 7'lik bir artışımız var" dedi.

Sektörün net ihracatının da 15.8 milyar dolar olduğunu belirten Gültepe, mevcut 510 binin üzerindeki istihdamı koruyup Anadolu'daki yeni yatırımlar ve ihracatta yüzde 10'luk artış doğrultusunda yeni istihdam yaratmaya çalışacaklarını da sözlerine ekledi. (Fotoğraflı)

DHA