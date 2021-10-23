İhlas Haber Ajansı halka arz ne zaman? İHA halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? İHA hisse kodu

Halka arz olan şirket arasına Medya, inşaat, sağlık, turizm, eğitim ve teknoloji sektörlerinde yatırımları bulunan İhlas Holding de katıldı. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) İhlas Haber Ajansı'nın hala arz başvurusunu onayladı. Bu kapsamda İHA'nın halka arzı hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler için İhlas Haber Ajansı halka arz ne zaman? İHA halka arz eşit mi, oransal mı? Hisse fiyatı ne kadar, kaç TL? sorularına haberimizde cevap verdik. İHA hisse kodu haberimizde...

İHLAS HABER AJANSI HALKA ARZ NE ZAMAN?

İhlas Haber Ajansının halka arzı , Tera Yatırım öncülüğünde gerçekleştirilecek. Buna göre halka arz için 26-27 Ekim 2021 tarihleri arasında talep toplanacak.

İHA HALKA ARZ EŞİT Mİ, ORANSAL MI? HİSSE FİYATI NE KADAR, KAÇ TL? İHA HİSSE KODU

İhlas Haber Ajansı (İHA) halka arzında hisseler sabit 4,60 TL'den satışa sunulacak.

İHA'nın halka arzında, Şirketin sermayesi 42 milyon TL'den 64 milyon TL'ye yükselecek ve 1 TL nominal bedelli paylar 4,60 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak.

İHLAS HOLDİNG HAKKINDA BİLGİ

Türkiye’nin en önemli gruplarından biri olan İhlas Grubu; 31 şirketi, 2.737 çalışanıyla ülke çapında geniş bir etkinliğe sahiptir. İhlas Grubu, ayrıca kültürel hizmetleriyle de ön plana çıkmaktadır.

1970 yılında Türkiye Gazetesi’nin kurulmasıyla temelleri atılan İhlas Grubu, 1978 yılında Gazete’nin elden dağıtılmasıyla birlikte, pazarlama faaliyetlerine de başlamıştır. 1981 yılında kendi matbaa tesislerini kuran Türkiye Gazetesi, kendi baskılarını gerçekleştirmenin yanı sıra farklı baskı işleri ile de yayın yelpazesini genişletmiştir.

Gazete dağıtımının yanı sıra pek çok ürünü de portföyüne ekleyerek büyüyen İhlas Holding’in pazarlama organizasyonu, binlerce tüketiciye yüz yüze ürün tanıtımı yapan yaygın bir pazarlama ağına dönüşmüştür.

İhlas Grubu, 1989 yılında İhlas Yuva Evleri projesi ile inşaat sektöründe faaliyet göstermeye başlamıştır.

Kurumsal gelişimine devam eden Grup, 1990 yılında İhlas Ev Aletleri şirketini kurarak elektronik cihaz ve ev aletleri üretimine; 1991 yılında ise Türkiye Hastanesi’ni kurarak sağlık hizmetleri sektörüne adımını atmıştır.

1990’lı yıllarda tiraj rekorları kıran Türkiye Gazetesi, aynı dönemde İngiltere ve Amerika’da dağıtılmaya, ardından Almanya’da da basılmaya başlanmıştır. Grup, habercilikte elde ettiği bu başarılı deneyimi farklı mecralarda değerlendirmek üzere 1993 yılında İhlas Haber Ajansı’nı, TGRT FM radyosunu ve TGRT programlı televizyon kanalını kurmuştur.

İhlas Grubu, gelişim sürecini daha sağlam adımlarla yürütmek adına 1993 yılında, şirketlerini Holding çatısı altında birleştirmiştir. Yeni yatırım stratejileri doğrultusunda 1995 yılında Kuzuluk Kaplıca Evleri ile devremülk inşaatına başlayan Grup, aynı dönemde internet sağlayıcılığı, finans, gıda, taşımacılık ve sigortacılık sektörlerinde de hizmet vermeye başlamıştır. İhlas Grubu, toplumsal sorumluluk bilinciyle eğitim alanında da hizmet vermeyi hedeflemiş ve 1996 yılında İhlas Koleji’ni kurmuştur.

İhlas Grubu, enerji sektöründeki liberalleşme sürecine eş zamanlı olarak, 1997-98 döneminde ihalelere katılmış; daha sonraki yıllarda metalik madenler, kömür ve endüstriyel ham maddeler gibi pek çok yeraltı kaynağını ekonomiye kazandırabilmek amacıyla lisanslar almıştır.

2000’li yıllarda, Grup şirketleri arasında sinerji oluşturabilmek ve hizmet verdiği alanlarda uzmanlaşmaya gidebilmek amacıyla, Holding bünyesinde grup yapılanmalarına gidilmiştir.

2003’te İhlas Yayın Holding kurularak; gazetecilik, haber ajansı, televizyonculuk ve radyo haberciliğinin yanı sıra dergi yayıncılığı, medya planlama ve dijital yayıncılık alanlarında da faaliyet gösterilmeye başlanmıştır.

2004 yılında ise tematik bir kanal olan TGRT Haber TV kurulmuştur. İki yıl sonra geniş bir konu yelpazesiyle programlı yayıncılık yapan TGRT TV satılmış ve TGRT Haber TV ile sadece haber yayıncılığında ilerleme kararı alınmıştır.

2004 yılında, yayıncılıktaki gelişmelere eş zamanlı olarak Yalova ilinin Armutlu ilçesinde 362 bin m2’lik alan üzerine, Armutlu Devremülk Tatil Köyü inşa edilmiştir.

Grup, inşaat yatırımlarına Kristalşehir ve Bizim Evler projeleri ile devam etmekle birlikte, Güzelce ve Beylikdüzü bölgesinde de konut ve iş yeri inşaatının çalışmalarına devam etmektedir. Yalova’da 62.775 m²’lik arsa üzerinde, hasılat paylaşımı ile 450 adet apart ünite, bir adet kür merkezi, bir adet de idare binası inşaatı müteahhit firma tarafından tamamlanmış ve İhlas Holding’e teslim edilmiştir.

Yatırımlarına hız kesmeden devam eden İhlas Grubu, 2017 yılında Beylikdüzü Yakuplu ilçesinde 61.705 m2 arsa üzerinde Marmara Evleri 4 Projesi’ne ve İstanbul Avcılar, Ispartakule’de Bizimevler 8 Projesi’ne başlamıştır.

2019 yılında İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme A.Ş. çatısı altında birleştirilen inşaat çalışmaları kapsamında bugüne kadar iş merkezleri, devremülkler, televizyon stüdyoları, eğitim kompleksleri ve siteler de dâhil olmak üzere, projelendirilen 23.067 konut ve iş yeri inşaatının 19.393’ü tamamlanmış, 3.674’ünün inşaatı ise devam etmektedir.

İhlas Grubu, elektronik ev aletleri ile başladığı üretim faaliyetlerine süreç içerisinde gıda ile yemek üretimini de eklemiştir.

İhlas Holding, sağlık ve eğitim alanındaki faaliyetlerinde sosyal bir misyon üstlenmiştir. Ülkemizin köklü sağlık kurumu Türkiye Hastanesi’nde; sağlık sorunlarına tıbbi çözümler kadar, moral yönünden de takviyeli çözümler sağlayabilen bir yaklaşımla, aile sıcaklığını ve ev konforunu hissettiren özel ve etik bir sağlık hizmeti sunulmaktadır.

Anaokulundan lise düzeyine kadar her kademede eğitim veren İhlas Eğitim Kurumlarında toplumsal değerleri özümsemiş, günümüz bilgi ve teknoloji çağının koşullarını dikkate alan, iş ve günlük yaşamda pratiğe dönüştürülebilen bir eğitim-öğretim sistemi esas alınmaktadır.