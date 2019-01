İhlas Koleji güreşte iki altın madalya kazandı

İstanbul Okullar Arası Güreş Şampiyonası'nda mücadele eden Özel İhlas Anadolu Lisesi güreş takımı iki altın madalya kazandı.

Bağcılar Olimpik Spor Salonu'nda yapılan şampiyonada İhlas Koleji adına mindere çıkan Fatih Sarıkaya 60 kiloda, Furkan Taş da 72 kiloda şampiyonluğa ulaştı. Şampiyonada ayrıca 67 kiloda Mevlüt Ak ikinci, 72 kiloda da Eren Çeçen üçüncü olarak İhlas Koleji'ne madalya getiren diğer isimler oldu.

Şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya ile kapatan İhlas Koleji bu sonuçla İstanbul ikincisi olurken, takım halinde Marmara Bölge Şampiyonası'na da katılma hakkını kazandı.

Şampiyonayı yerinde takip ederek sporcularına destek veren Özel İhlas Anadolu ve Fen Lisesi Okul Müdürü Murat Demir, hem bireysel hem de takım olarak başarılı sonuçlar aldıklarını vurguladı. Sporcularını tebrik eden Demir, "Bölge şampiyonasında da aynı başarıyı elde edeceğimize yürekten inanıyorum" dedi.

Özel İhlas Anadolu Lisesi Güreş Takımı'nı elde etmiş olduğu başarıdan dolayı tebrik eden İhlas Eğitim Kurumları Genel Müdürü Bedri Yeltekin, İhlas Koleji olarak spora verdikleri desteğin her zaman arkasında olduklarını söyledi. Okullarında birçok branşta mücadele eden sporcular olduğuna vurgu yapan Yeltekin, "Okulumuz öğrencisi olup milli takımda da yer alan güreşçilerimiz var. Onların İhlas Koleji formasıyla mücadele etmeleri ve başarılar kazanmaları bizleri gururlandırıyor. Kendileri sportif alanlardaki başarıları için ter dökerken biz de akademik alanda başarılı olmaları için her türlü desteği veriyoruz. Güreş takımımızda yer alan sporcularımız gibi spor hayatına devam ederken iyi bir eğitim de almak isteyen her gencimize İhlas Koleji olarak kapılarımızın sonuna kadar açık olduğunu belirtmek isterim" diye konuştu.

Kaynak: İHA