İhlas Pazarlama ekibi başarısını kutladı

Türkiye'deki bayiler arasında satışta ilk sıraya yerleşen İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Kayseri ekibi bir araya gelerek başarısını kutladı.

İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Kayseri Ekibi, önce İhlas Pazarlama Kayseri Şubesinde bir araya geldi. İhlas Pazarlama Kayseri Temsilcisi Adem Kılıç, 2018 yılını değerlendirdiği konuşmasında, Kayseri ekibi olarak iki kez Türkiye'deki bayiler arasında birinci olduklarını, 2018 yılının da bu açıdan kendileri için başarılı bir dönem olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti. Çalışma arkadaşlarına teşekkür eden Adem Kılıç, "Ekip olarak en dipteyken en zirveye çıktık. Kriz dönemi olmasına rağmen ekibe dahil ettiğimiz yeni arkadaşlarımızla oluşan sinerji 2018 yılını başarıyla kapatmamızı sağladı. Tüm ekip arkadaşlarıma çabaları için teşekkür ediyorum" dedi.

Adem Kılıç'ın konuşmasının ardından Kayseri İhlas ekibinde satışta dereceye girenlere madalyaları takdim edildi. Ekip daha sonra başarı kutlamasına yemek organizasyonunda devam etti.

Kaynak: İHA