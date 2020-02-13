İhlas Pazarlamada, başarılı personeller ödüllendirildi

İhlas pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürlüğü çalışanları, 2019-2020 yılı değerlendirme toplantısında bir araya geldi. Toplantıda başarılı personeller ödüllendirildi, yeni yılın hedefleri belirlendi.

2019 yılı şampiyonlarının ödüllendirildiği toplantıda konuşan İhlas Pazarlama ve Türkiye Gazetesi Adana Bölge Müdürü Cumali Geleri, "Adana bölgemiz, İhlas Pazarlama'nın en başarılı bölgelerinden. Başarımızdaki en büyük etken de işin başı sevgide. İşimizi, arkadaşlarımızı, müşterimizi çok seviyoruz ve bu sevgiye layık hizmet yapıyoruz" diye konuştu.

Şirketin 50'nci yılına girdiğini vurgulayan Geleri, "Müşterilerimizin memnuniyeti ve teşekkürünü her şeyin üzerinde tutuyoruz. Müşterilerimiz bizlerin gerçek dostu ve velinimeti olduğunu hiç unutmuyoruz. Bu yıl şirketimiz 50'nci yılına giriyor. Yarım asırlık bir şirketiz. Bizleri 50'nci yıllara taşıyan, müşterilerimizin memnuniyetidir" dedi.

Geleri, 2019 yılının karnesini rakamlar ve grafiklerle katılımcılarla paylaşarak, değerlendirme ve hedef belirlemelerinde bulunup, "Adana bölge olarak 2020 yılında hedefimiz Türkiye şampiyonluğu. Çok çalışacağız, yüreğimizi işimizin ortasına koyacağız" ifadelerini kullandı.

Toplantının ardından başarılı personeller kupa, plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirildi.

2019 yılında dereceye giren başarılı İhlas Adana Bayii personelleri şu şekilde sıralandı;

Ofis müdürlerinden Şenol Yaşar, Emine Tece, Cumali Cingöz, Mustafa Bolat, Özgür Akkuş, Adem Akdumanlı, İbrahim Özcan, Celal Özdemir.

Satış personellerinden, Nimet Şahin, Mustafa Tunceli, Hatice Özsoy, Duran Kara, İbrahim Yorgun, Çiğdem Hulak, Zeliha Turgut, İlhan Polat, Hüseyin Özdemir, Merve Uzun, Viltan Tolay, Birgül Gençoğlu, Kerem Kesler.

Toplantıya Türkiye Gazetesi Abone Koordinatörü Mehmet Güven, ofis koordinatörleri Güner Dayan, Zafer Keskin, Türkiye Gazetesi ve İhlas Pazarlama çalışanları katıldı.

Kaynak: İHA