İhlas suresi okunuşu nasıl? İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresi arapça okunuşu

İhlas suresi, 4 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir. İhlas kelime olarak, bir insanın samimi olması, dine içtenlik ile bağlanması anlamına gelmektedir. İhlas suresi, Allah'ın birliğini ve yüceliğini gösteren bir suredir. İşte İhlas Suresi okunuşu ve anlamı

İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU

Bismillahirrahmânirrahîm.

1- Kul hüvellâhü ehad

2- Allâhüssamed

3- Lem yelid ve lem yûled

4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad

İHLAS SURESİ TÜRKÇE MEALİ

Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.

1- De ki; O Allah bir tektir.

2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).

3- Doğurmadı ve doğurulmadı

4- O 'na bir denk de olmadı.