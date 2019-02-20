İhlas suresi okunuşu nasıl? İhlas suresi anlamı nedir? İhlas suresi arapça okunuşu
İhlas suresi Kuran'i Kerim'in en kısa 2. suresidir. Toplan dört ayetten oluşur. Peki İhlas suresi arapça okunuşu nasıl? İhlas suresi Türkçe anlamı nedir? İşte İhlas suresi anlamı,,,
İhlas suresi, 4 ayetten oluşur. Kur'an-ı Kerim'in 112. suresidir. İhlas kelime olarak, bir insanın samimi olması, dine içtenlik ile bağlanması anlamına gelmektedir. İhlas suresi, Allah'ın birliğini ve yüceliğini gösteren bir suredir. İşte İhlas Suresi okunuşu ve anlamı
İHLAS SURESİ ARAPÇA OKUNUŞU
Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Kul hüvellâhü ehad
2- Allâhüssamed
3- Lem yelid ve lem yûled
4- Ve lem yekün lehû küfüven ehad
İHLAS SURESİ TÜRKÇE MEALİ
Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın ismiyle.
1- De ki; O Allah bir tektir.
2- Allah eksiksiz, sameddir (Bütün varlıklar O'na muhtaç, fakat O, hiç bir şeye muhtaç değildir).
3- Doğurmadı ve doğurulmadı
4- O 'na bir denk de olmadı.
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