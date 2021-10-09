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Ihma ne demek, TDK'ya göre Ihma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Ihma kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Ihma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Ihma nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Ihma kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Ihma ne demek, TDK'ya göre Ihma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ihma ne demek? Ihma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ıhma kelimesi. Peki ıhma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ıhma nedir, ıhma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

Ihma kelimesini hayatımızın her alanında, sosyal medya da, televizyon da dergi veya gazete okurken karşılaşacağımız sık kullanılan kelimeler arasında. Ihma kelimesinin anlamı ile birlikte kökeni ve doğru yazılışı ile örnek cümlelere buradan ulaşabilirsiniz.

ne demek

IHMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ihma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ıhma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Ihmak işi

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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