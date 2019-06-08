İhmal kazaya neden oldu

Mardin'in Derik ilçesi GAP şelalesi alanında piknik yapan Osman Orman'ın park ettiği aracının el frenini çekmeyi unutması bir kişinin yaralanmasına neden oldu. Kazada, işitme engelli olduğu öğrenilen Ömer Mercen hafif yaralandı.

İddialara göre, Mardin'in Derik ilçesi GAP Şelalesi piknik alanında tatillerini değerlendirmek isteyen Osman Orman, 63 UH 328 plakalı aracının el frenini çekmeyi unutunca, bulunduğu yerden hareket eden araç işitme engelli bir kişiye çarptı. Piknik alanında bulunan su birikintisine yuvarlanan araç işitme engelli Ömer Mercen'e (25) çarpıp, kanala düştü. Olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı belirtildi.

Kaynak: İHA