İhracat Genel Müdürü Ağar: "İhracatımızı artırma noktasında yeni faaliyetler yapmalıyız"

KAYSERİ (AA) - Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Özgür Volkan Ağar, küresel ekonomi manasında, dünyanın şu anda zor bir dönemden geçtiğini söyledi.

Kayseri Ticaret Odası'nın şubat ayı meclis toplantısında konuşan Ağar, dünya genelinde yaşanan küresel ekonomik büyümedeki daralma nedeniyle sanayicilerin çok daha fazla mücadele vermesi gerektiğini belirtti.

İlgili kurumların dünya ticaretindeki daralmanın önümüzdeki birkaç yıl boyunca da devam edeceğini öngördüğünü dile getiren Ağar, "Küresel ekonomi için belirsizlikler ekonomik büyümedeki öngörülebilirliği önemli ölçüde azaltmıştır. IMF, küresel ekonomik büyümenin 2019'da yüzde 2,9 olarak gerçekleşeceğini 2020 ve 2021 yıllarında ise sırasıyla yüzde 3,3 ve 3,4 olacağını öngörmektedir. Dünya Bankası ve Dünya Ticaret Örgütü anılan yıllar için ekonomik büyüme beklentisi ise çok daha düşüktür." ifadesini kullandı.

- "Potansiyel sektörleri de tespit ettik"

Dünya ticaretindeki belirsizlikleri ortaya çıkaran çok sayıda unsur olduğunu ifade eden Ağar, küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamayla küresel ticarette de yavaşlama beklendiğine dikkati çekti.

Ağar, şunları kaydetti:

"Ticaret savaşları, ülkelerin korumacılık eylemlerindeki son yıllarda görülen artış, Brexit süreci küresel ticaretteki büyüme beklentilerini olumsuz bir şekilde etkilemektedir. Dünya şu anda zor bir dönemden geçiyor. O yüzden ihracatçı olanlar, sanayici olanlar çok daha fazla mücadele etmeli ve çalışmalıyız. Bu noktada bu belirsizliklere olumsuz anlamda katkı sunan bir başka mesele de Çin'de çıkan koronavirüs vakasıdır. Tabi bunu ülkemiz için Çin'in ihracatındaki payını üstlenmemiz manasında fırsat yaratabileceği noktasında bir değerlendirme yapmak çok yanlış olmaz ama bu artışı sağlarken, aynı zamanda Çin'in dünyanın en büyük tedarikçisi ve alıcısı olması göz önünde bulundurulmalı."

Çin'deki üretimin durmasının Türk sanayicisi açısında da belli bir dönem sıkıntı yaratabileceğine işaret eden Ağar, "Biz bu noktada tüm krizleri fırsata çevirmeyi bilen bir ülke olarak çok daha fazla çalışmalı, ihracatımızı artırma noktasında yeni faaliyetler yapmalıyız. Onun için biz bakanlık olarak bu konuda çok ciddi bir çalışma ortaya koyduk. Şu anda Çin'in ihracatı noktasında, Türkiye'nin ihracat yapabilecek potansiyel sektörleri de tespit ettik." değerlendirmesinde bulundu.

- İhracattaki artış devam etti

Dünya Ticaret Örgütünün de bu gelişmelere bağlı olarak 2020 yılı için küresel mal ticaretinde reel büyüme beklentisini yüzde 2,7 olarak tespit ettiğini anlatan Ağar, "Küresel ticarette yaşanan yavaşlama, döviz kuru ve paritedeki olumsuz etkilere rağmen ihracatımız artmaya devam etmiştir. Gerçekten bu bir başarıdır." diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin her türlü olumsuzluğa rağmen 2019'da ihracatını artırdığını vurgulayan Ağar, şöyle konuştu:

"Özellikle net ihracatın artarak pozitif katkı vermeye devam etmesi olumsuz etkinlerin, ekonomimize yönelik baskılarının önemli ölçüde azaltmayı hedeflemektedir. Net ihracatın büyümeye katkısı 2018 yılında 3,6 puan 2019'un ilk 3 çeyreğinde ise 4,7 puan olmuştur. 2019 yılı sonunda ihracatımız özel ticaret sistemine göre yüzde 2,1 artarak 171,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmiştir. Genel ticaret sistemine göre ise 2019 yılı ihracatı 180,5 milyar dolardır. 2019 yılında 5 sektörün 10 milyar doların üzerinde 11 sektörün ise 5 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdiğini görüyoruz."

Kaynak: AA