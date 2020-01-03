İhracat rakamları rekor kırdı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, 2019 yılı dış ticaret değerlendirme toplantısı düzenliyor.Bakan Pekcan, 2019 yılındaki ihracat ve dış ticaret rakamlarını açıklıyor.

Ticaret Bakanı Pekcan, "Geçen yıl ithalatımız yüzde 8,99 azalışla 210 milyar 394 milyon dolar oldu." diye konuştu.

DIŞ TİCARET RAKAMLARI

Pekcan, "2019'da dış ticaret açığımız yüzde 44,9 düşerek 54 milyar 323 milyar dolardan 29 milyar 926 milyon dolara geriledi." dedi.

Bakan Pekcan, dış ticaretin büyümeye 4,7 puanlık rekor katkı sağladığını ve bunun Türkiye'de 18 yılda görülen dış ticaretin ülke büyümesine en büyük katkısı olduğunu söyledi.

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