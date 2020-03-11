Tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Koronavirüs Türkiye'de de ortaya çıktıktan sonra bugün Bilimkurulu Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı sonrasında Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'da öenmli açıklamalar yaptı ve İhracat yasaklandı mı? sorusunun cevabını açıkladı. İşte detaylar.

İHRACAT YASAKLANDI MI?

Bakan Ruhsar Pekcan Bilimkurulu Toplantısı sonrasında yaptığı konuşmadan şu detaylara yer verdi:

Ticaret Bakanı Pekcan: “Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin aksamaması konusunda tüm tedbirleri aldık. Gerekli bütün tedbirleri alarak ticaretin akışını sağlamak istiyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak arz talep dengesiyle sıhhi malzemelerde piyasalarda atış fiyat artışları oldu. Amacımız ihracatı engellemek değil. Ama piyasada maske olmadığı için önceliğimiz halkın sağlığı. Halkın normal piyasa fiyatlarından buna ulaşabilmesi önceliğimiz. Ticaret Bakanlığı olarak ürünleri ve firmaları denetledik. Soruşturma kapsamına aldıklarımız var."

"Hiçbir gereksinim olmamasına rağmen fahiş fiyatların gıdalara sıçradığını görüyoruz. İşlemlerimizi yapacağız. Vatandaşlarımız sakin olsun. Ürün stoğu ve personelimiz var. Korku yok. Hiçbir sıkıntı yok. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. Bizim de fuarlar 16 Mart'tan itibaren yurtdışı fuarlarını erteleme kararı aldık. Nisan'a kadar erteleyeceğiz."

"Bizde işin başından beri zaten, Sağlık Bakanımızla, İçişleri Bakanımızla koordineli olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz. Önceliğimiz halk sağlığı. Aynı zamanda tedbirleri alarak ticaretin aksamaması. Tedbirlerimizi aldık ve bugün de paylaştık. Başarılı çalışmalar yürütüyoruz."

"Ticaret bakanlığımız olarak arz-talep dengesinde maskede, sıhhi malzemelerde, eldiven tulum gibi piyasalarda aşırı fiyat artışları oldu. İhracatında da gözle görülür bir artış oldu. Bu doğrultuda piyasada maske bulunmadığı için halkın makul ve mantıklı fiyattan alışverişlerini yapabilmesi. Biz ihracatı sağlık bakanlığının ön iznine verdik. Önceliğimiz halkın normal piyasa fiyatlarına ulaşabilmesi. Firmalarımıza da tavsiyemiz, bir an önce piyasanın talebini yerine getirmesi"

"Bunun dışında, 2193 firmamızı denetime aldık. Ve 2 bin 641 ürünü denetledik ve 2 bin 183’üne de inceleme altına aldık. Bugün yeni bir olay var. Gıda fiyatlarına fahiş ürün artışlarını görüyoruz. Gerekeni yapacağız, vatandaşlarımızı sakin olmaya, resmi duyurulara kulak vermesini istiyoruz."

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA NE DEDİ?

"Bildiğiniz gibi ilk kez bir toplantıyı gece saatlerinde yaptık. Bu az görülen bir durumdur. Bundan sonraki her buluşma dünkü gibi şeffaf olacaktır. Virüslere karşı antibiyotikler etkili değildir. Antibiyotik diyecek ilaç şeffaf, temiz bilgidir. Çıkarımların bilgi ile karıştırıldığı bir durumdayız. Doğru bilgiyi yayma sorumluluğunuz var. Sorun küresel, mücadelemiz ulusaldır. Bu ulusal mücadelenin güçlü bir aktörünün medya olduğunu bildirmek isterim."

"Biz sorunu siyasal dil ile ele almadık. Bilimsel yöntemle ilerledik. Verilerle karar verdik. Tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Avrupa ile ilgili kaygılarımız doğrulandı. Bunu bekliyorduk. Tanı ve izolasyon sürecini hızla yaptık. Avrupa'nın durumu bizi dün akşamki durumla karşılaştırmakla yetinmeyecektir. Avrupa'nın tamamıyla iletişimi kesmek mümkün değildir. Turizm ve ticaret bakanları da bizimle beraberlerdir. Bilimsel tedbirlerin her alana hakim olmasını tartıştılar, kararlar aldılar. Maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselmesi, Sağlık Bakanlığı'nın Ticaret Bakanlığı'na ön hizmet için tabi olması kararı alındı. Vatandaşarımızın alım sayısı tamamlanmadan, ihracata izin verilmeyeceğini duyurmak istiyorum."



"Dün bir pozitif vaka ile karşılaştık. Bir veya birkaç vaka salgın değildir. Ülkemizin sınırlarına girdiği anlamına gelir. Bu yüksek bir ihtimaldi gerçekleştir. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Koronavirüs somut,tedbirler basittir.

TURİZM BAKANI NE DEDİ?

"Geçen seneye oranla daha az turistin gelmesinin daha sağlıklı olmasına karar verdik. Sektöre net bir açıklama yapacağız. Nisan'a kadar olan süreci dikkatle geçirmek sektör ve Türkiye için hayırlı olacaktır.

KORONAVİRÜS TÜRKİYE'DE DE GÖRÜLMÜŞTÜ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün akşam saatlerinde koronavirüs şüphesi olan bir vatandaşımızın test sonucu pozitif çıktı." dedi.

Sağlık Bakanı Koca, "Hastanın virüsü, Avrupa teması üzerinden aldığı bilinmektedir. Dış dünyadan tamamen izole edilmiştir. Verilere göre tanı erken konmuştur, virüs bulaşmışsa bu çok sınırlıdır. Hasta bir erkektir ve genel durumu iyidir. Aile bireylerinin hepsi ve yakın çevresindeki tüm bireyler gözetim altındadır." ifadelerini kullandı.

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Vatandaşlara seyahat uyarısında bulunan Koca, "Yurt dışına lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayalım, Bakanlıkça bildirilen koronavirüsten korunma yollarına mutlaka uyalım. Biz dünyayı uyarırken aynı zamanda hazırlandık. Bakanlığımız, tüm birimleriyle devletimiz koronavirüsle mücadelesini planladı. Bugüne kadar gösterdiğimiz başarı, bundan sonrası için mücadelemizin kolay olacağının garantisi kabul edilmelidir. Bir veya birkaç vaka salgın olarak görülmemelidir." diye konuştu.

Koronavirüsün alınacak tedbirlerden daha güçlü olmadığının altını çizen Bakan Koca, "Bir hasta topyekun risk değildir. Karantinaya alınmış bir hasta toplumu tehdit edemez. Şimdi yapmamız gereken hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Bu küresel soruna karşı ulusal mücadele vereceğiz. Risk somut, tedbirler basittir. Koronavirüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir. Vatandaşımızdan beklediğimiz, 14 gün ve 14 korunma kuralına uyarak bu mücadeleye güç vermesidir." şeklinde konuştu.