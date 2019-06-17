İhracatçılara kambiyo vergisi muafiyeti Resmi Gazete’de

İhracatçıların döviz alımlarında binde 1'lik kambiyo vergisi ödememesini sağlayacak karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TİM "İhracatın Şampiyonları Ödül Töreni'nde, ihracatçılar için açıkladığı kambiyo vergisine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Cumhurbaşkanı kararına göre sanayi sicil belgesi ve ihracatçı birliklerine üye olanlar döviz alımlarında binde 1'lik kambiyo vergisi ödemeyecek.

Kaynak: İHA