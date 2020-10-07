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  3. İhracatçıya verilen yeşil pasaportun süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı

İhracatçıya verilen yeşil pasaportun süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, ihracatçılara verilebilecek hususi damgalı pasaportların (yeşil pasaport) süresi uzatıldı.

İhracatçıya verilen yeşil pasaportun süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla, ihracatçılara hususi damgalı pasaport verilmesine ilişkin esaslar hakkında kararda değişiklik yapılmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, ihracatçılara verilebilecek hususi damgalı pasaportların (yeşil pasaport) süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı.

PASAPORT BAŞVURULARU İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İŞE TİCARET BAKANLIĞI'NA YAPILACAK

Kararda 'Bakanlık' olarak atıf yapılan Ekonomi Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı olarak değiştirildi. Bu kapsamda pasaport başvuruları İçişleri Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'na yapılacak.

Yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaportlar yıllık ortalama ihracat değerlerine göre yapılan sınıflandırmada; son üç yılda yıllık ortalama ihracat tutarı kabinenin belirleyeceği değerin üzerinde olan firma yetkililerine veriliyor.

Yeşil pasaport sahipleri 160 ülkeye vizesiz veya kapıda vize alarak girebiliyor.

7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete | Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de7 Ekim 2020 tarihli ve 31267 sayılı Resmi Gazete | Cumhurbaşkanı Kararları Resmi Gazete'de

İhracatçıya verilen yeşil pasaportun süresi 2 yıldan 4 yıla uzatıldı

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