İhraz ne demek, TDK'ya göre İhraz kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. İhraz ne demek? İhraz TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ihraz kelimesi. Peki ihraz ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ihraz nedir, ihraz kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

İHRAZ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

İhraz kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

İhraz kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre ihraz kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kazanma, elde etme, erişme



İHRAZ KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- ihraz etmek (veya eylemek)

